Комиссия по подготовке к "Евровидению" осталась довольна проверкой — Кличко

В Украину приезжала комиссии для того, чтобы проверить готовность страны к проведению песенного конкурса "Евровидение".

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментирую подготовку к конкурсу.

Городской голова отметил, что по приезду наблюдатели были настроены не очень оптимистично, тем не менее, после нескольких дней, проведенных в Киеве, удостоверились в том, что подготовка к Евровидению идет полным ходом.

"Комиссия приехала не в очень хорошем настроении, так как распространялось много слухов. Доходило даже до того, что право проведения Евровидения могут передать другой стране. Но все поехали с Киева довольными", — сказал он.

Кличко также надеется, что уже в ближайшие часы будет назначен новый глава Национальной телекомпании Украины, на которого также возложена часть ответственности за проведение и трансляцию Евровидения.

"На данный момент для открытия Евровидения рассматривается несколько локаций. Одна из них — возле Мариинского дворца. Это хорошая локация с точки зрения безопасности и прекрасного вида на Киев. Уже выделены деньги на реставрацию Мариинского дворца", — отметил столичный мэр.

Он рассказал, что согласно оценкам экспертов, наиболее подходящим местом для проведения Евровидения в Киеве является Международный выставочный центр.

Напомним, открытие "Евровидения-2017" могут перенести в Мариинский парк.