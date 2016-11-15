Комиссия по подготовке к "Евровидению" осталась довольна проверкой — Кличко

В Украину приезжала комиссия для того, чтобы проверить готовность страны к проведению песенного конкурса.
В Украину приезжала комиссии для того, чтобы проверить готовность страны к проведению песенного конкурса "Евровидение".
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментирую подготовку к конкурсу.
Городской голова отметил, что по приезду наблюдатели были настроены не очень оптимистично, тем не менее, после нескольких дней, проведенных в Киеве, удостоверились в том, что подготовка к Евровидению идет полным ходом.
"Комиссия приехала не в очень хорошем настроении, так как распространялось много слухов. Доходило даже до того, что право проведения Евровидения могут передать другой стране. Но все поехали с Киева довольными", — сказал он.
Кличко также надеется, что уже в ближайшие часы будет назначен новый глава Национальной телекомпании Украины, на которого также возложена часть ответственности за проведение и трансляцию Евровидения.
"На данный момент для открытия Евровидения рассматривается несколько локаций. Одна из них — возле Мариинского дворца. Это хорошая локация с точки зрения безопасности и прекрасного вида на Киев. Уже выделены деньги на реставрацию Мариинского дворца", — отметил столичный мэр.
Он рассказал, что согласно оценкам экспертов, наиболее подходящим местом для проведения Евровидения в Киеве является Международный выставочный центр.
Напомним, открытие "Евровидения-2017" могут перенести в Мариинский парк.