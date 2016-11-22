Билеты на "Евровидение-2017" будут стоять от 20 евро

Названа стоимость билетов на международный песенный конкурс "Евровидение", которое в 2017 году пройдет в столице Украины — Киеве.

Об этом сообщает Минпром.

Руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко заявил, что билеты будут продаваться на 9 еврошоу — шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал. "Ориентировочно с конца декабря начнется продажа билетов на "Евровидение-2017".

Цены на них формируют НТКУ и Европейский вещательный союз. Анализируя цены на прошлых конкурсах, билеты будут стоить от 20-30 до 100 евро. Попасть на репетиции будет дешевле, а на полуфиналы и финал — дороже", — отметил он.

Тараненко подчеркнул, что билеты поступят в продажу только тогда, когда будет утвержден план схемы зала Международного выставочного центра (МВЦ). Все будет зависеть от технических возможностей, которые пропишут в рамках МВЦ организаторы мероприятия. Отмечается, что сейчас идет работа над определением темы, слогана и логотипа Евровидения-2017.

Напомним, в Киеве определился с первой фан-зоной "Евровидения-2017".