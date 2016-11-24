Игорь Янковский представил украинское кино на кинофестивале "Темные ночи" в Таллинне

В воскресенье, 20 ноября на ХХ международном кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) Госкино Украины, Фонд Янковского и ГО "Инициатива во имя будущего" впервые в истории организовали и провели ряд событий, объединенных общим названием "Украинский фокус".

В секции International Works In Progress было отобрано 14 самых перспективных кинопроектов со всего мира, которые находятся в производстве. Среди них были представлены три украинских полнометражных фильма, созданных при поддержке Госкино Украины: "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк; "Бобот" режиссера Максима Ксьонды и "Изи" режиссера Андреа Маньяни. Фильмы представляли режиссеры и продюсеры, которые использовали фестивальную площадку для поиска партнеров по финансированию завершения проектов, участию в кинофестивалях, продаже и дистрибуции. В результате фильм "Изи" получил заслуженную награду жури.

Также, глава Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко рассказал о состоянии киноотрасли страны и преимуществах съемок на территории Украины для зарубежных кинематографистов, ответив на вопросы представителей заинтересованных компаний. Продолжилась украинская тема специальным показом документального фильма известного кинорежиссера Виталия Манского "Родные", созданного в копродукции Украины, Эстонии, Латвии и Германии.

В завершение насыщенного украинского дня в Таллинне в зале "Sirius" фестивального отеля Nordic Forum прошел масштабный прием в честь украинского кинематографа, организованный Фондом Игоря Янковского и ГО "Инициатива во имя будущего" при поддержке Госкино Украины. Интерес к Украине оказался столь высок, что гостей прибыло вдвое больше, чем планировали организаторы. Открывая вечер, директор Таллиннского кинофестиваля Тийна Локк отметила, что она много лет мечтала о том, чтобы на PÖFF была представлена Украина и она очень рада, что наконец ее мечта сбылась. Среди гостей, которых собрал украинский прием, были директора и отборщики международных кинофестивалей, кинопродюсеры, дистрибуторы, режиссеры, актеры, телеведущие, операторы и журналисты.

"Уверен, что такое широкое представление Украины на Таллиннском международном кинофестивале привлечет внимание крупнейших игроков киноиндустрии. В этом и состоит наша задача — показывать за рубежом огромный потенциал Украины в области кино, привлекать в нашу страну новые инвестиции в кинобизнес. Именно на таких встречах и принимаются решения о совместной работе, рождаются кинопроекты, которые потом снимаются в копродукции с другими странами. Для нас очень важно сделать этот процесс системным, чтобы Украина не выпадала из мировой киноорбиты. Вот почему мы последовательно занимаемся продвижением нашей страны на международных кинофестивалях, — отметил меценат Игорь Янковский.

Председатель Госкино Филипп Ильенко заявил, что для Украины стратегически важно представлять отечественное кино на кинорынке Industry@Tallinn & Baltic Event этого фестиваля, ведь Tallinn Black Nights Film Festival — это единственный кинофестиваль категории "А" в Северной Европе и сюда съезжаются представители крупнейших кинокомпаний мира. "Для презентации в Таллинне были отобраны те украинские проекты, которые уже отличились на кинорынках других международных фестивалей. Это поможет привлечь дополнительно десятки миллионов долларов в страну", — уверен он.

Меценат Игорь Янковский на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей — в Каннах, Берлине, Карловых Варах. Фонд Игоря Янковского предоставляет молодым кинематографистам гранты для поездки и участия в международных кинофестивалях. Также благодаря помощи основанной им общественной организации "Инициатива во имя будущего" были успешно проведены Дни украинского кино в Мюнхене, Париже, Лондоне, Амстердаме и Будапеште.