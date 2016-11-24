Фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" стал лучшим фильмом на кинофестивале EtCultura

Фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине", сорежиссером которого выступили обладатель трех Оскаров Марк Джонатан Харрис и режиссер "Поводыря" Олесь Санин, признан лучшим документальным фильмом на кинофестивале EtCultura.

Как сообщили в компании по вещанию и производству медиа "Pronto Film" в четверг, 24 ноября, фестиваль музыки, кино и интерактивных искусств EtCultura, созданный по образцу культового техасского фестиваля SXSW, прошел в этом году впервые с 17 по 20 ноября в Сент-Питерсбурге, штат Флорида.

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2016 на старом документальном фестивале США HotSprings Documentary Film Festival. Первый допремьерный показ ленты состоялся в июне этого года в Вашингтоне. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который был приглашен на показ как один из участников фильма, на странице в Facebook тогда написал: "Впечатляющая работа американского режиссера, трехкратного обладателя "Оскара" Марка Джонатана Харриса. Потрясающий документальный фильм об украинской нации, украинском народе. О том, как мы боремся за нашу независимость, за нашу землю и наше будущее... Считаю, что этот фильм будет захватывать зрителей во всем мире. Потому что он — о правде, а правда — самая большая ценность".

"Переломный момент" — это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев — детский театральный режиссер Андрей "Богема" Шараскин, врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане, которые оставили свою обычную жизнь ради создания более демократичного, справедливого и независимого государства. Когда Россия в ответ аннексировала Крым и вторглась на Восточную Украину, наши герои пошли на войну, чтобы защитить и изменить свою страну. Фильм показывает эту интенсивную борьбу, которая в данный момент унесла жизни более 10 тысяч украинцев, а миллионы потеряли свои дома", — сообщили в "Pronto Film".

"Переломный момент" схватывает дух Майдана и самой Украины — историю, которой мало кто на Западе уделяет внимание, и еще меньше людей — понимают. Возможно, благодаря этому фильму мы сможем понять, почему успех или поражение Украины в ее упорном противостоянии путинской аннексии и вторжению будут определять будущее Европы и Североатлантического альянса", — отметил Пол Родерик Грегори, профессор экономики Университета Хьюстона.

По словам Уильяма Миллера, посла США в Украине в 1993-1998 гг., "Переломный момент" — это документальное кино в его лучшем проявлении. Если российская деструктивная агрессия, так ярко изображенная в "Переломном моменте", останется без ответа — мы получим возврат к холодной войне, или что-то хуже".