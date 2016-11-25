Мы живем в апокалиптическое время, которое движется с неимоверной скоростью — украинский поэт

Стремительное изменение окружающего мира является весьма тревожным апокалиптическим знаком для нашего человечества.

Об этом украинский писатель и поэт Александр Коротко рассказал на чате в "Главреде".

Прозаик признался, что все реже появляется на людях и все чаще сетует над судьбой молодежи: "Да, действительно, я редко появляюсь на публике. Мы живем в апокалиптическое время, которое, к тому же, движется с неимоверной скоростью. Раньше так не было. Это ощущает и молодежь. Это тревожный знак для человечества".

Он также добавил: "Мне очень грустно видеть, как сегодня тяжело молодежи. Многие вещи утеряны, нет преемственности. Я бы не хотел вернуться в 18 лет, потому что мы проживаем ту жизнь, которую отводит нам Господь".

Также Коротко считает себя довольно замкнутым человеком. "Вся моя жизнь сегодня измеряется прожитым днем. Я всегда стремлюсь, чтобы каждый мой новый день был лучше предыдущего, и каждый прошедший день завидовал новому. Я отношу себя к акцентуированным личностям, я много работаю, много читаю, пишу каждый день. Чтение и процесс написания неизбежно приводит человека к одиночеству, поскольку нужна абсолютная тишина. Я замкнутый человек".

Напомним, ранее поэт рассказал, почему ему не принесло удовольствие писать для Киркорова и Гвердцители.

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