Начался чат с певицей Лавикой

На сайте "Главред" начался чат с певицей, арт-терапевтом, актрисой и ведущей Лавикой. Сейчас Лавика может похвалиться опытом солистки, ведущей телевидения, работой с детьми хореографом-постановщиком и арт-терапевтом, также дебютировала в спектакле "О Луне, удочке и хвостах". Практикует психотуризм, ведет блогерскую рубрику "По следам шаманов". В феврале 2016 года принимала участие в Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение" с авторской песней "Hold me", с которой прошла в полуфинал.

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