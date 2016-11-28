В Украине заговорили об угрозе срыва проведения "Евровидения-2017" в Киеве

Украина может потерять песенный конкурс "Евровидение-2017" из-за затягивания с организацией.

Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин, передает ТСН.

"Украина получила "красную карточку" относительно сроков, относительно срыва подготовки к "Евровидению", — говорит и.о. гендиректора НТКУ Александр Харебин.

Песенный конкурс планируют провести в Международном выставочном центре на левом берегу столицы. В здании продолжаются подготовительные и ремонтные работы. Там через полгода должен появиться пресс-центр на 1,5-2 тыс. мест, сцена и зрительские трибуны — они вместят около 8 тыс. зрителей. Билеты в продаже — где-то через месяц. "Сделали все возможное и невозможное. За октябрь мы догнали отставание с трех месяцев до месяца", — говорит Харебин.

Он объяснил, что причина в отставании — в тендерном законодательстве, несоответствии действующего законодательства процедурам, которые приняты в Европе. "Сейчас проводим небольшую инспекцию возле МВЦ, реально оцениваем положение вещей на сегодня — взлетаем квадрокоптером. Место довольно привлекательное — рядом Днепр и неплохие пейзажи. Так называемая фан-зона или Eurovillage будет на Крещатике. Рекламы о конкурсе еще не видим. Из плюсов — мест для парковки вроде много. Рядом — метро. А вот автомобильные развязки — явно слабое место. Сейчас решают этот вопрос. Чтобы все успеть, на это потребуется немалая сумма — чуть больше 450 млн грн. Половина поступит из украинского бюджета. Еще половину выделит столичный. "Киев уже проголосовал и субвенция на этот год уже выделена — 50 миллионов. На следующий — еще 150 миллионов", — говорит директор департамента культуры КГГА Диана Попова. Однако в предыдущем расчете звучала цифра в три раза выше — 1 млрд 200 млн грн. Хватит ли теперь трети и на что ее потратят — до сих пор неизвестно.

"Еще нет, не приняты еще документы — план мероприятий только разрабатывается, сейчас будет утвержден распоряжением КГГА. Киев готовит план мероприятий полностью, по всему городу: и благоустройство, и транспортное сообщение, и меры безопасности, конечно", — говорит Диана Попова. Не опозоримся ли мы, узнаем уже через 10 дней, с визита комиссии из Европы. До сих пор провалов не было ни с "Евровидением-2005", ни с футбольным "Евро-2012". "Это невозможно. Государство Украина справится, "Евровидение" пройдет в Украине в городе Киеве", — уверяет и.о. гендиректора НТКУ Александр Харебин. "Это должно быть особое "Евровидение", — убеждена певица и победительница этого песенного конкурса Руслана Лыжичко.

Напомним, билеты на "Евровидение-2017" будут стоить от 20 евро.