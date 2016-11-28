Кристина Соловий представила тизер будущего видео

Подопечная Святослава Вакарчука, певица Кристина Соловий вскоре порадует поклонников новинкой.

Об этом пишет ТСН.

Так, артистка готовит к выпуску клип на композицию "Хто, як не ти?". Автором музыки и слов традиционно выступила сама Кристина.

В своем Facebook Соловий уже представила тизер будущего видео, режиссером которого, к слову, стал Андрей Бояр. Премьера же песни вместе с клипом состоится 1 декабря. В видео Кристина появится в нескольких романтических образах — в ярко-красном и зеленом платьях.

Напомним, Святослав Вакарчук впервые спел на грузинском.