Певица Лавика: артистам сейчас не время быть аполитичными

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей, арт-терапевтом, актрисой, ведущей, участницей Национального отбора конкурса "Евровидение-2016" Лавикой. Общаясь с читателями, она рассказала, что сложнее всего ей дается как артистке, насколько справедлив отборочный тур в Украине для участия в "Евровидении", будет ли в репертуаре певицы больше песен на украинском языке, какое выступление перед украинскими воинами ей запомнилось больше всего, почему артист не может быть аполитичным в непростой для его родной страны момент, а также что в силах сделать украинские исполнители, чтобы вернуть умы жителей Донбасса в Украину.

Представляем стенограмму чата с Лавикой.

Larisa: Расскажите, а почему Лавика? Почему такой псевдоним? Его история?

Лавика: Была в отпуске, и после конкурса талантов нужно было выбрать псевдоним. Само собой вышло, что ночью мне приснился своего рода ребус — Лавика. С тех пор я с ним неразлучна.

Vitalij: У Вас музыкальная, творческая семья? Как вы пришли в музыку, помните свое самое первое выступление?

Лавика: Это было в студенчестве. Мои друзья пригласили меня к себе в этно-рок-группу "Элегия". Иван и Артем Ясиновские сейчас являются группой "Радио Плющ", а я же ушла в более танцевальное направление. Они были моей первой семьей, где создавались авторские песни, были первые выступления, музыкальные фестивали.

Моя мама — очень творческая натура, а отец больше руководствуется логикой. Он же мечтал о науке, а мама — о самопроявлении искусством. Так я и получилась. :)

Vitalij: Что вам как молодой артистке дается сложнее всего, когда вы прокладываете путь на "большую сцену"? Насколько мир украинского шоу-бизнеса жестокий?

Лавика: Сложнее всего мне даются каблуки. :) 16 лет классического балета предполагали, что не будет ничего сложнее пуантов. Как я ошибалась... :)

Шоу-бизнес — такой же род деятельности, как и любой другой. В нем просто намного больше творческих людей, а их не всегда просто понять.

Kolyan: Люба, хочу поблагодарить вас за внутренний свет и энергию, которую дарите миру. Расскажите, есть ли у вас талисман, от которого заряжаетесь каждый день? В чем ваш секрет хорошего настроения?

Лавика: Мой талисман — это внутренний источник света, который хочется дарить своим родным и близким. Они же и являются моим самым важным символом счастья. По сути, в этом и секрет.

Nina27: Если я не ошибаюсь, вы в совсем юном возрасте начинали свое творчество в оперном театре. Что стало для вас решающим при выборе — опера или популярная музыка?

Лавика: Выбора как такового не было. Все само собой нашло свое развитие. В детстве балетный зал и Чайковский казались адом, но во взрослой жизни это научило трудолюбию и понятию классической музыки. Сейчас мне очень не хватает такого зала.

Edmon: Как финансовая и политическая ситуация в стране отразилась на вашей творческой деятельности? Стало ли меньше концертов/больше концертов и выступлений? На чем приходится экономить? Насколько комфортно работать, общаться с прессой, когда публика очень чувствительна к любым словам и легко навешивает ярлыки на артистов "свой", "чужой", "предатель"?

Лавика: Сейчас очень верно дарить свое творчество нуждающимся в этом вне зависимости от материальных вознаграждений. Концертов не стало меньше, просто сейчас больше концертов от души, нежели для заработка. Мы сейчас не видим для себя приоритетов в съемках дорогого видеоклипа. Хочется больше времени уделять внутреннему развитию (музыкальному, ментальному).

У нас однажды была ситуация, когда в моем интервью увидели неверный смысл посыла информации. Как мы это решили? Просто позвонили и объяснились — все встало на свои места. Нужно всегда быть в ответе за свои слова, тогда и не будет глупых ярлыков.

Ivanna: Лавика, большая часть вашего репертуара на русском языке. Не планируете ли вы менять такое положение дел и больше записывать украиноязычных песен?

Лавика: Если музыка будет рождаться на украинском языке, значит, такой ее и услышат люди. У нас есть композиции на украинском и обязательно еще будут. Не мне решать, какой родится песня. Она просто возникает и все.

Edmon: Как вы относитесь к срывам концертов в украинских городах украинских артистов, которые, несмотря на войну, продолжают выступать и зарабатывать деньги в России? Например, Лобода и "Потап и Настя"… Это, по-вашему, справедливая реакция общества? Или люди как-то иначе должны выражать свое отношение к таким вещам?

Лавика: Музыка существует для того, чтобы радовать людей. Судить по решению артистов считаю глупым и неверным путем. Я уверена, что они дарят свое творчество и не желают разделять своих слушателей на "своих" и "чужих".

Lana_x: Стало известно, что Украина может потерять право на проведение "Евровидения". Любовь, что вы думаете об этом? Допустят или не допустят такую ситуацию? Насколько сильным будет удар по имиджу страны?

Лавика: Очень бы хотелось, чтобы вопреки тревожным действиям, происходящим на нашей территории, люди других стран могли посетить Украину и постараться заглянуть в душевную атмосферу. Музыка этому очень поможет.

Lana_x: Вы уже знаете изнутри "кухню" национального отбора на "Евровидение". Как вам показалось, насколько честный и справедливый отбор? Действительно ли всегда побеждает достойная песня?

Лавика: Я с радостью наблюдала за проведением всех этапов конкурсного отбора и могу утверждать, что все было справедливо и честно. Особенно в этом году мне понравилась возможность наблюдать за открытым голосованием. Джамала была более чем достойна победы.

Lana_x: Вас удивила победа Джамалы на "Евровидении", или это было предсказуемо?

Лавика: Я сама отправляла смс за ее номер на внутреннем конкурсе. Она аутентична и самодостаточна. Именно таким и представлялся победитель этого года.

Alia: Будете ли вы пробовать свои силы на конкурсе "Евровидение" еще раз?

Лавика: Участие в конкурсе — не самоцель. Если будет, о чем сказать, обязательно отправлю заявку.

Но в целом, должна признаться, что участие в этом конкурсе было настоящим праздником. Мы вновь почувствовали себя живым коллективом и хотим быть такими и дальше. Ведь чаще я выступаю одна.

Banana: У Вас есть опыт выступлений перед нашими военными, хотелось бы узнать, чем такие концерты для Вас особенны? Что больше всего поражает, впечатляет, когда зрительный зал — воины? Случалось ли вам бывать в зоне проведения АТО? Если да, то поделитесь впечатлениями?

Лавика: Таким опытом не хотелось бы хвастаться. Настало время, когда люди в нашей стране больше дарят, чем берут. Для меня возможность дарения музыки — самая ценная. Наших мужчин поддерживать очень приятно.

Однажды в моей жизни состоялся самый удивительный концерт — на одной из военных баз. У меня побежали мурашки по коже, когда я увидела сцену: это был грузовик, украшенный ковром для лучшей звукоизоляции и живого выступления. И тогда я впервые видела, как наши военные ребята танцуют брейк под самую сладкую нашу песню "Вечный рай". Вспоминаю до сих пор с улыбкой.

Banana: В одном из своих интервью вы говорили о том, что для артиста важно не быть аполитичным. Почему вы так считаете?

Лавика: Аполитичным быть сейчас не время. Скорее, это как одно из проявлений защитного механизма. От того, что мы закрываем глаза, когда "горит наш дом", пожар не затухает. Нужно обязательно стараться разбираться и осознанно вырабатывать собственную позицию.

Banana: Как думаете, что может и должен сделать артист, когда в его стране война? В силах ли он, к примеру, поспособствовать возвращению умов людей на востоке страны в Украину?

Лавика: Он в силах не молчать, принимать участие в психологически-эмоциональной поддержке своего народа, участвовать в общественной жизни страны, иногда брать на себя инициативу.

VitaliyY: Приятно было видеть вас в программе StartUp Show на M1. Почему передача перестала выходить в эфир, с чем это связано? Так как передача выходила в эфир через каждый час и в течение 5 минут, съемки были онлайн, или материал сначала снимался, а потом запускался в эфир фрагментами? Вы уже спели в дуэте с Татьяной Решетняк, планируете ли вы дуэты с кем-нибудь еще, например, с вашим приятелем Андреем Kishe, который недавно засветился в эпизодической роли сериала "Восточные сладости"? Есть ли у вас самой планы сниматься в кино, и поступают ли предложения (помню, как вы сыграли Катрин Денёв в молодости в проекте телеканала СТБ "Неймовiрнi iсторiϊ кохання", а также довольно убедительно в клипе Кузьмы Скрябина)? Опишите распорядок своего обычного дня? Расскажите подробнее о своих кружках — 2live4art и 2live4kids, какие сходства, отличия? Это и есть хореографическая школа для малышей с нотками психологических наставлений? Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Люба, маленького эко-человечка, с недавним Днем Рождения и пожелать всего самого лучшего и осуществления самых заветных желаний на вашей творческой стезе, удачных проектов и дерзких мечтаний!

Лавика: Три года мне посчастливилось работать в действительно полезном и мотивирующем для украинцев шоу. Это была неотъемлемая часть моего времени. Но, к сожалению, проект подошел к концу. Я мечтаю продолжать быть полезной и дальше в этом же коллективе, а, значит, после нового года, уверена, мы вновь станем радовать зрителей.

Какие-то передачи выходили в записи, какие-то - в прямом эфире.

С Андреем у нас уже состоялся дуэт — мы спели одну из моих любимых песен в альбоме — "Капли дождя". Я с радостью с этим человеком разделяю творческие поиски. Андрей Kishe меня очень вдохновляет своей музыкой.

Актерская деятельность нашла выход в театре. Также в этом году снят тизер на фильм "Моно", в котором я играю главную роль. Состоятся ли съемки полнометражного фильма, пока не известно, но всему свое время.

Помимо творческой деятельности, у меня есть два проекта: школа творческого развития 2live4art и проект знакомств "Svodnizzi". Они занимают половину моего дня. Пока я могу только мечтать о том, чтобы сделать что-то важное для детей.

2live4art — это групповые занятия с детьми, где они свободно выражают себя через разные виды искусства. А 2live4kids — это когда творчество может помогать нуждающимся. Именно этот проект включает в себя занятия с особенными детками и детками из интернатов. Большое счастье быть в детском мире.

Спасибо за красивое название — эко-человечек. :)

zhanna_123: Люба, расскажите о своем проекте для одиноких сердец. Удалось ли повлиять на создание чьего-то союза?

Лавика: Пока проекту Svodnizzi радуются лишь мои опоссумы: на мой день рождения парень решил подарить друга моей одинокой Хурме.

Мы все еще находимся на стадии разработки главной идеи: с одной стороны, это психологические консультации по самопрезентации, постановке речи, работе над самооценкой; с другой стороны, это веселые встречи в кругу друзей. Как все совместить воедино, станет понятно спустя какое-то время.

Deni: Какую книгу или книги Вы бы посоветовали прочитать каждому человеку?

Лавика: В основном художественная литература в закромах, только во время отпуска. Из последнего прочитанного — книга подруги Татьяны Лебедевой "Бандерівка". Это рассказ о том, что происходит в нашей стране, взгляд со стороны приезжей девушки из России. Дело в том, что Таня действительно была во время Революции в Киеве, где и познакомилась со своим любимым. Такая сложная и трогательная книга, которую я советовала бы прочесть всем своим друзьям за границей Украины. Она может помочь не поддаваться влиянию пропаганды.

Deni: Что для Вас есть счастье? Считаете ли себя счастливым человеком?

Лавика: Дети. Мои ученики.

Максим Карпов: На какую бы песню вам хотелось бы сделать кавер или ремикс?

Лавика: На свою песню "Дыши".

Deni: Немного юмора. На каком свидании можно перестать втягивать живот? :)

Лавика: Думаю, что со свиданием нужно несколько повременить и поработать над животом.

Deni: Расскажите о фильме, который действительно затронул Вас до глубины души и заставил задуматься?

Лавика: "Магнолия". Это фильм с Томом Крузом.

anna_o123: Люба, недавно у вас был день рождения. Расскажите, как вы провели этот праздник? Как-то по-особенному, в кругу друзей и близких? Часто ли видитесь с семьей?

Лавика: У меня есть ритуал общения с родителями по четвергам. День рождения завершился концертом DubFX. Было громко. :)

Денис Мошкин: Сколько новых клипов или песен планируете выпустить до конца года?

Лавика: Дело не в количестве. Как только появится что-то особенное, мы обязательно снимем видео.

Максим Карпов: Любовь, у меня несколько вопросов. 1. Если б была возможность вернуться лет на десять назад, что бы вы изменили в своей жизни? 2. Если бы вам осталось жить три дня, что бы вы стали делать? 3. На какой вопрос вам хотелось бы самой ответить, но вам его никогда не задают?

Лавика: 1. Наверное, я счастливый человек… Ничего бы не меняла.

2. Обнимать родных. Давать наставления каждому.

3. Почему никого не интересует философия мироздания? У меня есть на этот счет своя мысль. Обязательно спросите об этом в следующем чате. :)

Фото Владимира Фалина