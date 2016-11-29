Россия официально подтвердила участие в "Евровидении-2017"

Россия официально подтвердила Европейскому вещательному союзу свое намерение принять участие в "Евровидении-2017", которое пройдет в Киеве.

Об этом заявил в эфире телеканала ZIK Александр Харебин, исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ).

"Никаких отдельных вопросов к нам или по поводу обеспечения каких-либо мероприятий в рамках "Евровидения" не поступало", — сказал Харебин.

По словам чиновника, РФ не контактирует с украинской стороной по поводу конкурса и о своем намерении участвовать в "Евровидении" сообщила в Европейский вещательный союз.

Он также добавил, что на песенный конкурс "Евровидение-2017" Украина потратит в общей сложности 655 млн. грн. или 22 млн. евро.

По его словам, конкурс финансируется из нескольких источников. Первый источник — Государственный бюджет Украины, в котором на "Евровидение" заложено 455 млн гривен. Второй ресурс — средства города Киева, в бюджете которого предусмотрено 200 млн гривен. "То есть, суммарное количество средств, которые могут быть потрачены на "Евровидение" — 655 млн гривен, то есть около 22 млн евро", — отметил Харебин.

Третий источник, откуда придут средства — это то, что НТКУ заработает на конкурсе. Это и взнос Европейского вещательного союза, который составляет несколько миллионов евро, и средства от продажи билетов.

Окончательное решение, пройдет ли "Евровидение" в Украине, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.

Напомним, Кличко заявил, что комиссия по подготовке к "Евровидению" осталась довольна проверкой.