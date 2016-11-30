Американские кинокритики назвали лучший фильм 2016 года

Национальный совет кинокритиков США лучшим фильмом 2016 года назвал драму "Манчестер у моря", главные роли в которой сыграли Кейси Аффлек и Мишель Уильямс.

Об этом пишет Сегодня.

Кейси благодаря этой картине также удостоился звания лучшего актера 2016 года, а лучшей актрисой кинокритики признали Эми Адамс за роль в фантастическом фильме "Прибытие".

Премии достались и актерам второго плана — а именно, Джеффу Бриджесу за роль в "Любой ценой" и Наоми Харрис за роль в "Лунном свете". Наконец, лучшим мультфильмом критики признали "Кубо. Легенда о самурае", озвучивали который Шарлиз Терон, Рэйф Файнс и Джордж Такей.

Национальный совет кинокритиков США — одно из старейших профессиональных объединений американских кинематографистов и киноведов, основанное в 1909 году. Именно с премии Совета начинается традиционный сезон вручения кинопремий, который заканчивается премией "Оскар".

Напомним, украинский фильм победил на фестивале в Лондоне.