Надежда Мейхер: события в Украине — это большая политическая игра, в которой люди просто марионетки

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей, актрисой, дизайнером одежды, телеведущей Надеждой Мейхер, которая совсем недавно представила киевской публике премьеру спектакля в собственной постановке "История одной любви" и уже вскоре отправится с ним в тур по Украине. Общаясь с читателями, Надежда рассказала, что подтолкнуло ее к созданию музыкального спектакля "История одной любви", сколько в этой истории автобиографического, на какие эксперименты толкает артистку чувство "творческого голода", почему она никогда не стремилась принять участие в конкурсе "Евровидение", как складываются в нынешней непростой политической ситуации ее отношения с друзьями и коллегами по сцене из России, а также как ей работается в условиях, когда публика легко делит артистов на "своих" и "чужих".

Представляем стенограмму чата с Надеждой Мейхер.

Valentyna: Надежда, вы попробовали себя в стольких сферах деятельности! И поете, и танцуете, и спектакли создаете, и коллекции одежды, и работали в качестве телеведущей работали... не удивлюсь, если я забыла еще с десяток направлений, в которых вы себя проявили. Скажите, это — "талантливый человек талантлив во всем", или это поиск себя? Спасибо.

Надежда Мейхер: Я бы эти вещи не разделяла. Но даже если это "поиск себя", то в любом случае ты открываешь разные проявления себя, разные направления. "Талантливый человек талантлив во всем" — эта фраза мне не очень близка. Не знаю, насколько я талантлива. Мне просто интересен творческий процесс в разных его направлениях. Это для меня движущая сила, поскольку я являюсь абсолютно голодным в творческом плане человеком. Открывая в себе новые направления, свою разносторонность, мне становится интереснее жить, и жизнь приобретает больше смысла.

Lada: Сколько в спектакле "История одной любви" — автобиографичного, лично вашего, пережитого?

Надежда Мейхер: В спектакле есть две драматургические линии. Первая — сама история, в которой есть и часть меня. Но в основном это собирательный образ. Вторая — несет в себе мораль истории и в целом представляет из себя путь женщины, которая в какой-то момент становится абсолютно самодостаточной и принимает жизнь во всей палитре красок, как в минусе, так и в плюсе. Это все — ее жизненный опыт, за который она благодарит высшие силы. Она живет в согласии с собой, принимая себя такой, какой есть. Она не зависит ни от боли, ни от страданий. Она понимает, что жизнь — игра, что это все — причинно-следственные связи, и что всему есть объяснение. Она — не жертва обстоятельств, а полноценный игрок своей жизни и сама ее формирует.

Lada: Надежда, когда вы отправляетесь в тур со своим спектаклем и чего ожидаете от этой серии поездок?

Надежда Мейхер: 11 декабря состоится первый концерт в Запорожье, 13 — в Харькове, 14 — в Днепре, 16 — в Одессе. Я верю, что найдется публика для того музыкального направления, которое я представляю, и верю, что люди, эстетически направленные, еще существуют у нас в стране. Надеюсь, что в других городах, кроме Киева, они тоже есть. Спектакль в себя включает поэзию, песни, романсы на русском, украинском и испанском языках, а также аргентинское танго с известными композициями. И я надеюсь, что эти все направления найдут свою публику. Мне кажется это интересным, как минимум, потому, что Надежда Мейхер выступит в совершенно новом амплуа.

vasia_vasilisa: Какой главный меседж спектакля "История одной любви"? И правда ли, что для спектакля вы сами создавали все костюмы?

Надежда Мейхер: Конечно, я создавала и костюмы, и декорации. Также в проекте используется видеоряд, в создании которого я также участвовала. Когда ты видишь свой проект от начала до финала, то начинаешь создавать все вокруг него.

Mikhail: Надежда, расскажите о том, как родился спектакль "Historia de Un Amor"? Что для вас он значит?

Надежда Мейхер: Сама идея спектакля "Historia de Un Amor" пришла несколько лет назад, когда я почувствовала, что не смогу найти компромисс между рамками шоу-бизнеса и тем, какой сольный продукт хочу создавать я. Четко определила свою аудиторию: это — внутренне зрелые и опытные люди, культурно наполненные. Я вложила в этот проект всю свою душу, все свои поэтические, танцевальные и музыкальные предпочтения. Поэтому для меня этот спектакль очень важен. Это новая творческая ступень, в которой мне хотелось бы донести зрителю главную эстетическую и моральную мысль, окунуть зрителя в мир тонких музыкальных материй.

Lada: Существуют ли для вас какие-то табу в творчестве, на сцене? Сейчас ради поддержания популярности вы готовы, например, на откровенные фотосессии, откровенные сцены в клипах?

Надежда Мейхер: Я к этому готова. Все зависит от того, что это за откровенность. Если даже это физическая откровенность, то она должна быть абсолютно стилистически интересной. Это должно быть а-ля художественное кино, ни в коем случае не попса. Я — актер и понимаю, что актерская жизнь очень разноплановая и предполагает участие в разных сценах. Я к своей профессии отношусь по-актерски.

Ingrid: Часто ли вам в жизни приходилось сталкиваться со стереотипами, например, о том, что красивая женщина — непременно глупая, или что молодая яркая девушка в шоу-бизнесе всего добивается только одним способом — через постель и так далее? Люди с такими стереотипами вас злят, или вы спокойно собственным примером убеждаете их в обратном, заставляя убедиться в ошибочности их представлений?

Надежда Мейхер: Так или иначе, но я с такими стереотипами сталкивалась, но при этом никому ничего не пыталась доказывать. То, что я делаю в жизни, — это мое внутренне стремление познать мир и себя в нем. А что кто обо мне думает — все равно. Мне близки открытые искренние и глубокие люди. Они как раз далеки от всевозможных стереотипов. А люди глупые и ограниченные, как правило, завидуют и находятся в плену стереотипов. Это нужно учитывать и спокойно к этому относиться.

Lika: Надежда, восхищаюсь Вашим стилем и вкусом. 1) Как дизайнер скажите, что будет модно и актуально в новом году, какие стили, ткани? 2) Кого из известных украинцев считаете "иконой стиля"?

Надежда Мейхер: Как творческий человек, который занимается дизайном одежды, и который находится ментально и визуально вне какой-либо моды, я вам рекомендую искать исключительно свое внутренне ощущение стиля, что индивидуально подходит вашему внутреннему миру, так и физиологическим особенностям. Тогда вы будете особенны и не будете зависеть от трендов и моды, которые нас вгоняют в состояние стада.

Мне сложно сказать, кто является "иконой стиля", потому что я не слежу за стилем наших светских персонажей.

vasia_vasilisa: Некоторые публичные люди нередко обращаются к астрологам перед принятием важных решений или при составлении собственных планов. Случалось ли вам пользоваться услугами астрологов, и насколько для вас это было полезно?

Надежда Мейхер: У меня был такой опыт однажды или дважды. Но это не было перед принятием решения. Меня в целом интересовала картинка моей жизни и моего внутреннего состояния. Признаюсь честно, этой информацией я особо не воспользовалась. Мое обращение к астрологу подтверждало те мысли, ощущения и даже сны, которые были в моей жизни на тот момент. То есть, к астрологам я обращаюсь за подтверждением той информации, которая у меня уже есть.

strozhuk_k.: Надежда, скажите, исходя из собственного опыта, правда ли, что мужчины боятся красивых женщин?

Надежда Мейхер: Я думаю, что мужчины боятся не столько красивых женщин, сколько сильных. Мужчина всегда инстинктивно чувствует, кто перед ним.

MistF: Часто складывается впечатление, что чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, например, в ту же Россию. Это мы видим по примеру большого количества артистов, которые, только прославившись в России, стали востребованы и тут. Для актеров, наверное, тоже срабатывает такая штука. Вот почему так? Не умеем ценить своих? Не умеем развивать свое? В чем беда? Спасибо.

Надежда Мейхер: Дело в том, что российский рынок невероятно большой и денежный. У нас артисты прославляются на своем уровне — на уровне украинского шоу-бизнеса, если такой еще существует. Даже музыкальных премий в России на порядок больше. В Украине всего пара достойных музыкальных премий, причем М1 вручает такую премию только второй год. В России же такие премии существуют с советских времен. Конечно же, амбициозному артисту, который чувствует, что может выйти на огромный музыкальный рынок, хочется его постичь, стать популярным, больше зарабатывать. Потому тут вопрос не столько в том, что наших артистов недооценивают, сколько в перспективах и масштабах другого рынка.

А то, о чем Вы говорите, — это стереотип. Ведь если ты прославляешься там, где тебя воспринимает больше людей, где больше музыкальных премий и каналов, автоматически ты становишься более интересным и в своей стране.

Ivanna: Как складываются сегодня ваши отношения с российскими коллегами по сцене, в нынешней политической ситуации? Есть ли те, с кем именно из-за этих событий разорвалась связь?

Надежда Мейхер: Я могу честно сказать, что все мои отношения с коллегами, друзьями, знакомыми из России стали еще более тесными. Никому из своих коллег из другой страны я ничего не доказываю, как и они мне. Потому что мы точно знаем, что все происходящее — это большая политическая игра, в которой люди абсолютные марионетки. Власть меняется, а человеческие отношения будут всегда. Поэтому нам необходимо сохранять человеческие отношения, если есть взаимный интерес друг к другу. Если все равно, кем был человек, люди найдут повод разойтись — и в тяжелые, и в светлые времена.

Iryna: Як Ви вважаєте, яку роль відіграють митці у часи війн і криз в країні? Наскільки і чому потрібно розвивати культуру в такий непростий період? Чи мають митці бути "над схваткою", чи повинні мати якусь свою місію? Яка Ваша думка?

Надежда Мейхер: К большому сожалению, отдельные артисты и отдельные люди почему-то начинают чувствовать, как любят свою страну, становиться патриотами в тот момент, когда в стране происходит какой-то коллапс. Это наша большая беда и беда власти. Власть пользуется нашим состоянием в кризисный момент и решает свои насущные вопросы за счет нашего же патриотизма. Поэтому развивать культуру необходимо в любое время, особенно в мирное. Если ты настоящий патриот, для тебя не важно, какое время — ты в любом случае стремишься развивать ту или иную сферу в своей стране. Происходящее сегодня вызывает ощущение какой-то фикции. У деятелей культуры есть своя миссия — оставаться артистами и не прогибаться под изменчивый мир, а, прежде всего, оставаться людьми.

Edmon: Как вы относитесь к срывам концертов в украинских городах украинских артистов, которые, несмотря на войну, продолжают выступать и зарабатывать деньги в России? Например, Лобода и Потап и Настя… Это, по-вашему, справедливая реакция общества? Или люди как-то иначе должны выражать свое отношение к таким вещам?

Надежда Мейхер: Срывы концертов происходят не по вине людей, а по вине каких-то определенных организаций. Я уже говорила, что власть — это временное явление, то есть она все время меняется. А человеческие отношения — бесценны, их нужно уметь сохранять и приумножать.

Lika: Как вы относитесь к женщинам в политике, по-вашему, там — они на своем месте? Как думаете, если бы женщин было больше в украинской политике, нам бы удалось избежать части конфликтов, проблем или наоборот? А вам бы не хотелось попробовать свои силы в политике? Среди наших звезд это весьма распространенное явление.

Надежда Мейхер: Даже если бы я и хотела попробовать себя в политике, то понимаю, что сейчас не то время. Никто сейчас не даст сделать что-то полезное для страны. А звезды, приходя в политику, становятся ведомыми, заложниками ситуации, не имеют никакого влияния. Могу сказать — то ли в шутку, то ли всерьез, что, если бы у нас в политике было больше женщин, то за счет наших красавиц действительно что-то бы изменилось. Посмотрите, как те же мужчины-европейцы просто "охотятся" за нашими женщинами. Но, если честно, дело не в гендерном вопросе, а в вопросе исключительно патриотизма и отсутствия на генетическом уровне желания воровать.

Edmon: Как финансовая и политическая ситуация в стране отразилась на вашей творческой деятельности? Стало ли меньше концертов/больше концертов и выступлений? На чем приходится экономить? Насколько комфортно работать, общаться с прессой, когда публика очень чувствительна к любым словам и легко навешивает ярлыки на артистов "свой", "чужой", "предатель"?

Надежда Мейхер: Спасибо Вам — чувствую в Ваших вопросах трезвость ума и понимание происходящего.

Что касается моей творческой деятельности и влияния ситуации на нее, изменения в положительную сторону, несмотря на то, что мне действительно очень больно осознавать, что Украина и Россия не могут пока и в ближайшем будущем не смогут иметь близкие и открытые отношения. Эта ситуация дала мне возможность еще больше внутренне организовать себя, стать мудрее, стать еще более смелым человеком, открытым к творчеству и разного рода идеям.

Экономить приходится всегда. Потому что я всегда много финансов вкладываю в творчество. Нужно научиться выстраивать правильную экономику, продумывать расходы.

С прессой мне по-прежнему комфортно общаться, потому что я знаю, чего я хочу, и я точно знаю о своих внутренних убеждениях, знаю, что в этой жизни является приоритетом, а что — второстепенным.

Edmon: Надежда, вы никогда не задумывались над тем, чтобы заняться продюсированием какого-нибудь молодого исполнителя? Вообще, видите ли среди существующих перспективных и подающих большие надежды? И еще, если бы взялись за начинающего исполнителя, то кто бы это был — группа эффектных сексуальных девушек а-ля "ВИА Гра" или артист не попсового жанра? Спасибо.

Надежда Мейхер: У Вас стереотипное мнение о том, что группа сексуальных и эффектных девушек — это обязательно "попса". Что такое сексуальность? Почему-то для большинства это сводится к тому, что ты полуодет или полураздет — и уже сексуален. Хотя я понимаю, почему такое мнение сложилось. Это опять-таки выдумки масс-медиа и отдельных продюсеров, которые начали об этом говорить. На самом же деле сексуальность — это исключительно внутренняя природа человека, женщины. Она отражается не в том, как женщина одета, а в том, как она себя проявляет, как говорит, какая у нее энергетика, жесты, какие слова и изречения. Это и внутренняя природа, и внутренний мир. Поэтому, безусловно, я бы занималась продюсированием энергетически наполненного харизматичного человека. У меня был такой опыт, но об этом так и не стало известно широкой общественности в силу определенных, не зависящих от меня, обстоятельств. В любом случае, мне было бы очень интересно продюсировать талантливую девушку или парня. Кстати, участвуя в жюри в одном из наших шоу, я в который раз убедилась, что у нас много интересных перспективных будущих артистов.

Lana_x: Вас удивила победа Джамалы на "Евровидении", или это было предсказуемо? И по зрелищности номера, созданному шоу, как думаете, не уступали ли мы Лазареву?

Надежда Мейхер: Я, честно говоря, не смотрела ни то, ни другое выступление. Но слышала о том, что эти артисты и их номера были равнозначны.

Что касается моего отношения к победе — конечно, я рада победе нашего артиста. Какой ценой она достигнута, пусть это будет на совести данной команды и этого артиста. Я же болела за других.

Lana_x: Как вы считаете, насколько честный и справедливый национальный отбор на "Евровидение"? Действительно ли всегда побеждает достойная песня?

Надежда Мейхер: Я считаю, что не всегда побеждает достойная песня. Одна из причин, почему я не особо интересуюсь тем, кто у нас едет на "Евровидение", — это неоднозначное судейство.

Ігор Тимофєєв: Вам не было тесно в рамках "ВИА Гры"? Да, слава, ротации на радио и ТВ, концерты, хорошо оплачиваемые корпоративы… Но создается впечатление, что в группу набирали не певиц, состоявшихся как личности, а всего лишь типажи с аппетитными формами — беленькая, черненька, рыженькая (+ "бонус" немножко вокальных данных)…

Надежда Мейхер: Если бы мне не было тесно, я бы до сих пор в этом коллективе работала. Если Вы прочтете мою биографию, то узнаете, что в "ВИА Гру" я не с улицы пришла, а была сценическим человеком, уже имела опыт работы на сцене.

Lana_x: На этой неделе стало известно, что Украина может потерять право на проведение "Евровидения". Что вы думаете об этом? Допустят или не допустят у нас такую ситуацию? Насколько сильным будет удар по имиджу страны?

Надежда Мейхер: Мы все пожинаем плоды своих поступков. Я уж не знаю допустят или не допустят нашу страну для проведения "Евровидения". Если не допустят, то, конечно, это станет ударом по имиджу страны.

Larisa: Не планируете ли вы принять участие в "Евровидении"? Как относитесь к этому, весьма политизированному конкурсу? Если планируете, то есть ли уже соответствующая песня? И вообще, если бы выступали, то чем, прежде всего, вы хотели бы запомниться европейскому слушателю?

Надежда Мейхер: Вы знаете, я никогда не стремилась к участию в "Евровидении". Хотя оно дает серьезный скачок в творческой деятельности артиста. К тому же, не секрет, что это должны быть огромные вложения — у меня же нет настолько богатых друзей. :)

К тому же, как Вы сами в вопросе заметили, конкурс политизирован, и все об этом знают. Поэтому, когда тебе заведомо известно, на что идешь, интерес пропадает. Но, мне кажется, нашу страну, если и представлять, то необходимо это делать с какой-то очень светлой стороны, имею в виду песню. Мы должны дать возможность и нашим людям, и европейскому зрителю окунуться в мир любви, заявить о том, что это чувство, наша вера в силы даст нам возможность выйти из любой ситуации. Потому что, складывается впечатление, мы все время давим на жалость. Мы, находясь в стрессовом состоянии, еще больше вводим людей, особенно своих, в состояние неверия, негатива, тоски и печали. Нам плохо, а мы делаем еще хуже, усугубляем ситуацию. Мало того, что политики выезжают на жалости в Европе, так еще и деятели культуры эксплуатируют эту тему.

А "Евровидение" в этом плане — это замкнутый круг, потому что это политический конкурс.

Mikhail: Вы часто бываете в театрах? Как думаете, выживет этот вид искусства в век компьютеров и кино?

Надежда Мейхер: Я, к сожалению, не так часто бываю в театрах, как хотелось бы. Но я безумно люблю театр, особенно тот, который в своих постановках дает глоток свежего воздуха. Мне стало неинтересно посещать классические постановки, когда начинают издеваться над пьесой. Но всегда безумно интересно, когда режиссер и актеры правильно стилистически интерпретируют или классическую постановку, или создают что-то новое. Это бывает редко, но такие постановки есть. И тут вопрос не в бюджете (хотя и он немаловажен), а исключительного во вкусе самого режиссера.

Вова Сидоренко: Недавно узнал, что вы снялись в клипе Гадара "Не плачь". Как вам такое сотрудничество? Общались ли вы с Лободой, которая, насколько известно, является наставником Гадара?

Надежда Мейхер: Да, я была задействована как актриса в работе над этим видео. Периодически общаюсь со Светланой — и по личным, и по профессиональным вопросам. Она и Нателла Крипивина предложили мне поучаствовать в их новом проекте Gadar. Сотрудничество получилось интересное, интересный симбиоз нового исполнителя, современной музыки и моей героини, которая была в образе достаточно киношном — а-ля Жюльет Бинош. Могу сказать, что мне понравилась песня, и Гадара я оцениваю как перспективного артиста. Меня покорила работа Нателлы как режиссера. Стилистика, в которой она снимала, мне безумно близка, потому я с удовольствием приняла участие.

Алексей Шайтан: Вы любите плавать? И ещё — как Вы относитесь к алкоголю?

Надежда Мейхер: Люблю плавать, плавание меня хорошо меня расслабляет. Но, к сожалению, это бывает крайне редко. К алкоголю я отношусь хорошо, главное — в меру. Сама лично предпочитаю только красное вино.

Marina Kovalenko: Спасибо, что уделяете внимание поклонникам! Буду на Вашем спектакле в Одессе, в предвкушении встречи. Скажите, в чем Вы находите вдохновение? Что впечатляет и вызывает желание что-то создать? Откуда приходит то состояние души, которое рождает творение?

Надежда Мейхер: Вдохновение я нахожу во всем, что меня окружает: это и люди, и невоодушевленные объекты, и музыка, и картины, и мои мысли, возникающие в тот или иной момент анализа произошедшего, и мои мечты, и мои фантазии. Но, в первую очередь, вдохновение нас посещает в тот момент, когда мы испытываем чувство относительно кого-либо или чего-либо. Могу сказать, это могут быть и положительные, и отрицательные чувства. Желание создавать вызывает чувство творческого голода. А в отношении творчества я абсолютно ненасытный человек. Для меня не играет роли то, в каких условиях я живу. Даже если я живу в хороших комфортных условиях, это никак не значит, что я сяду и сложу руки. Мною не движет желание создать быт. Исключительно — желание максимально раскрыть свой внутренний мир.

Станислав Гриненко: Вы общаетесь с бывшими солистками группы "ВИА Гра"?

Надежда Мейхер: Нет.

Юлия Алексеева: Надежда, дарят ли вам подарки ваши поклонники, и какой вам запомнился больше всех?

Надежда Мейхер: Поклонники, конечно, дарят мне подарки. Недавно вот, например, подарили вкусные конфеты. Для меня не столько важен объем и значимость подарка, сколько искреннее внимание поклонников.

Gallina: Не секрет, что многих талантливых актеров или исполнителей часто ассоциируют с одной ролью или одной песней. Как, например, говорят — Раневская, сразу вспоминается фраза "Муля, не нервируй меня" и т.д. Вот и вас (ни в коем случае не в обиду вам) часто воспринимают до сих пор в первую очередь как "черненькую из ВИА Гры". Как вы к этому относитесь? Спасибо.

Надежда Мейхер: Я не знаю, где Вы встречаете таких людей… Я такое слышу крайне редко, и то, как правило, от журналистов. Хочу вам сказать, что люди, которые меня воспринимают таким образом, сами ментально застряли в периоде 2000-х годов. А им стоило бы развиваться и идти в ногу со временем. К тому же, эти люди наверняка не интересовались, чем я в жизни занимаюсь. Соответственно, я к такому выражению абсолютно равнодушна, как и к людям, которые так думают — это их право, их уровень, их проблемы — не мои.

Kuzia: Надежда, в Украине продолжается волна флешмобов на железнодорожных вокзалах, в ходе которых люди поют старые песни из всем известных фильмов. Российских. Советских. И даже был ответ из Москвы, с Киевского вокзала, когда спели "Розпрягайте, хлопці, коней...". Что вы думаете о таком флешмобе? От него больше вреда или пользы?

Надежда Мейхер: Я не знаю подводные течения относительно этого флешмоба, но очень надеюсь на его искренность. Точно также надеюсь, что это только начало, и что эта идея принесет всем нам пользу.

Фото Инны Соколовской