Стало известно имя ведущего 89-й церемонии "Оскар"

Телеведущий Джимми Киммел в феврале 2017 года впервые станет ведущим церемонии вручения наград киноакадемии США "Оскар".

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на издание The Hollywood Reporter.

Очередная, 89-я церемония вручения "Оскара" состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля и будет транслироваться на телеканале ABC. Киммел ведет вечернее шоу на этом телеканале с 2003 года и, хотя он ни разу не удостаивался чести вести "Оскар", дважды был хозяином церемонии вручения "Эмми".

По сообщению издания, выбор Киммела лоббировал телеканал ABC, сохранивший в августе право транслировать церемонию вплоть до 2028 года, за что ежегодно будет выплачивать киноакадемии 75 миллионов долларов. Сообщалось, что канал обязался сделать церемонию более живой и интересной для зрителей, в том числе в отношении выбора ведущих. Вместе с тем, окончательное право выбора ведущего остается за киноакадемией США.

Организаторы надеются, что Киммелу удастся вернуть церемонии аудиторию, которая в прошлом году была рекордно низкой за последние 11 лет: 88-ю трансляцию вручения награды, которую вел комик-афроамериканец Крис Рок, посмотрели 34,4 миллиона человек.

Продюсерами церемонии в этом году также впервые станут Майкл Де Люка и Дженнифер Тодд.

Напомним, американские кинокритики назвали лучший фильм 2016 года.