Россияне хотят, чтобы Украина отменила "черные списки" на период "Евровидения"

Организаторы "Евровидения-2017" просят Украину пустить на свою территорию "запрещенных" артистов.

Об этом пишут Известия.

Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины, а также с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения в Киеве международного конкурса "Евровидение-2017" был отменен так называемый черный список российских артистов, которым запрещен въезд на территорию Украины.

Также Европейский вещательный союз просит не чинить препятствий касательно работы российских журналистов на конкурсе.

"ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов. Они смогут приехать и остаться на территории Украины. Мы ожидаем, что Евровидение 2017 в Киеве останется, как и в прошлые годы проведения в других странах, мероприятием для всех. Мы надеемся, что Украина будет уважать права и свободу всех артистов, которые захотят принять участие в музыкальном конкурсе и посетить его", — заявили в пресс-службе ЕВС.

Напомним, Сергей Притула будет вести "Евровидение".