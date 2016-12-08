В Сети опубликован страстный трейлер блокбастера "На 50 оттенков темнее"

В Сети появился страстный трейлер фильма "На пятьдесят оттенков темнее", снятого по роману английской писательницы Эрика Леонард Джеймс.

Кинолента является сиквелом эротического блокбастера "Пятьдесят оттенков серого".

В двухминутном ролике можно увидеть бывших любовников Анастейшу Стил (Дакота Джонсон) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан) за ужином в ресторане. В День всех влюбленных Кристиан пригласил на ужин Анастейшу после их расставания, чтобы предложить начать все заново.

Продолжение сюжетной линии заставляет героиню Дакоты Джонсон встретиться с одной из главных женщин в жизни Грея, которая была рядом с ним до нее, а также противостоять гневу и зависти других его бывших подруг.

Напомним, Эмма Уотсон сыграет лесбиянку в ремейке "Горбатой горы".