"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Окончательное решение Европейского вещательного союза

Во время Генеральной Ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС), которая проходила в швейцарской Лозанне 8 декабря, было окончательно подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.

Такое решение было принято, учитывая отчет исполнительных продюсеров Евровидения-2017 Александра Харебина и Виктории Романовой о состоянии подготовки к проведению конкурса. Поэтому в дальнейшем не может быть никаких дискуссий по поводу места проведения Евровидения-2017, сообщает "UA: Перший".

Представители Украины во время Генеральной Ассамблеи ЕВС представили команду Евровидения-2017 и проделанную работу по подготовке к песенному конкурсу. Бюджет на Евровидение составляет 655,7 миллионов гривен. Из них 455,7 миллиона гривен предусмотрено в проекте бюджета Украины, а еще 200 — предоставляет город-хозяин песенного конкурса — Киев.

Также исполнительные продюсеры Евровидение-2017 отчитались о готовности нормативно-правовой базы для организации и проведения конкурса в Украине.

В ближайшее время будет публично представлена творческая концепция Евровидения-2017 - слоган и логотип.

Сейчас идет отбор официальных билетного и туристического операторов Евровидение-2017. Уже утверждена творческая концепция сцены главной арены песенного конкурса. А в конце декабря — начале января будут объявлены цены на билеты.

На днях также стартует отбор волонтеров и экскурсионного бюро. Разработана социальная программа знакомства иностранных гостей с Киевом. В ближайшее время также будут объявлены локации для проведения церемонии открытия, красной дорожки, места расположения Евроклуба и Еврогородка.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина в полной мере обеспечила финансирование песенного конкурса "Евровидение", который должен состояться в 2017 году в Киеве.

Гройсман заявил, что слухи о неспособности Киева провести "Евровидение-2017" — попытка дискредитации Украины.