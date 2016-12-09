1+1 медиа получила рекордные 15 наград премии "Телетриумф 2016"

Группа 1+1 медиа одержала победу сразу в 15 номинациях главной телевизионной премии страны "Телетриумф 2016"

8 декабря 2016 года традиционно состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии страны — "Телетриумф".

В этом году группа 1+1 медиа получила 15 наград в различных номинациях.

Свою седьмую статуэтку получила ведущая "ТСН. Тиждень" Алла Мазур, победив в номинации "Ведущая информационно-аналитической программы". Кроме того, "ТСН. Тижднь" стал лучшей информационной программой.

Свой первый "Телетриумф" получил ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в номинации "Ведущий развлекательной программы".

Лучшей программой для детей было выбрано "Це наше і це твоє. Очима дітей" канала ПЛЮСПЛЮС.

Вокальное шоу "Голос страны" было признано лучшим в номинации "Форматное талант-шоу", а Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Анна Аксютенко и Руслан Квинта за работу над проектом получили награду "Продюсерская группа телевизионной программы".

В номинации "Программа журналистских расследований" победила программа журналистских расследований "Гроші". Стоит отметить, что для программы это уже шестая победа в этой номинации.

Лучшим телевизионным дизайном (ID) канала было выбрано "25 незалежних років" канала 1+1, а победителем номинации Эфирное промо стала промокампания "Моя країна. Прекрасна і незалежна".

Лучшим документальным фильмом признана картина "Україна. Повернення своєї історії" Акима Галимова.

"Мы рады тому, что в который раз наши ведущие, программы и проекты получают рекордные количества статуэток самой престижной премии украинского ТВ рынка. Для нас это стимул и дальше развиваться в том же направлении и предлагать зрителям качественный контент в разных жанрах" - комментирует Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

Проекты студии "Квартал 95", которые входят в эфир канала "1+1" были признаны лучшими в номинациях:

- Лучший сценарист / Сценарная группа — Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир, Андрей Яковлев за программу "Вечерний Квартал".

- Новый украинский формат телевизионной программы — "Рассмеши комика. Дети".

- Телевизионный художественный сериал — "Слуга народа".

- Продюсер (продюсерская группа) телевизионного фильма / сериала - Владимир Зеленский, Сергей Яковлев, Алексей Кирющенко, Сергей Шефир и Борис Шефир — "Слуга народа".

- Оператор / постановщик телевизионного художественного фильма / сериала — Сергей Кошель, "Слуга народа".

Телетриумф — первая украинская премия в области телевидения, основанная 14 декабря 2000 Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Ежегодно эксперты Украинской телевизионной академии называют лучших в сфере телевизионного вещания.

Напомним, нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена певцу Бобу Дилану.