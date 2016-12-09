Ефросинина, Фреймут, Витвицкая и Кароль примерили украинские национальные наряды

9 декабря состоялась презентация проекта "Щирі.Спадщина", посвященного украинскому костюму.

Работа над проектом длилась более двух месяцев, в течение которых команда искала аутентичные костюмы и создавала образы для съемки каждого героя.

Темой календаря выбрали цвет. Каждая фотография отражает одежду определенного региона и характерную для него колористику. Например, гимнастка Анна Ризатдинова представляет Киевскую начала ХХ века, ее цвет в календаре — малиновый, а телеведущая Маша Ефросинина одета в костюм Ивано-Франковской области (с. Серафинцы) первой половины ХХ века и представляет бордовый цвет.

"Для меня участие в "Щирі. Спадщина" — это, в первую очередь, возможность познакомиться с нашей историей и культурой, окунуться в нее. Это непередаваемые ощущения! Когда я надевала старинный костюм в первом проекте, два года назад, и сейчас, я бы соединялась с другим временем, — делится впечатлениями Маша Ефросинина. — Еще мне кажется, что украинский костюм очень мне подходит. На снимке для нынешнего календаря я напоминаю себе Оксану из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", только с меньшими щечками. Вот если бы я снималась семь лет назад, была бы вылитая Оксана".

Героями календаря стали певицы Тина Кароль и Анна Завальская, актриса Ада Роговцева с дочерью и внучкой, телеведущие Маша Ефросинина, Ольга Фреймут, Регина Тодоренко, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова, музыкант Дмитрий Шуров с семьей, супруги Наты Жижченко (ONUKA) и Евгения Филатова (The Maneken), дизайнера Елена Рева и Наталья Каменская.

"Проект "Щирі.Спадщина" наша команда воплощает в жизнь уже во второй раз. Тогда, два года назад, мы столкнулись и с отказом сотрудничать, и с нехваткой деталей и элементов костюма, которые пришлось создавать специально для съемки. В этом году "Щирі" захватили и вдохновили абсолютно всех. Благодаря помощи Украинского Института Истории моды и частных коллекционеров нам удалось собрать 18 полностью аутентичных костюмов из 10 регионов Украины, — рассказывает организатор проекта Наталья Кравец. — Еще до презентации проекта нам удалось собрать 70 000 гривен, а календарь уже заказали в 17 областей Украины и 6 стран мира. В том числе целая партия календарей уже скоро отправится в Москву".

Напомним, Тина Кароль удивила свадебным нарядом в этно-стиле.