Сергей Притула рассказал, как Украина должна принимать участника от России на "Евровидении"

Человека из "черного списка" Госпогранслужба не пропустит на конкурс "Евровидение".

Об этом телеведущий и юморист Сергей Притула рассказал на чате в "Главреде".

"Участника на "Евровидении" от России Украина должна принять согласно условиям приема, прописанных в положениях конкурса. Если это будет человек из "черного списка", то Госпогранслужбы просто не впустит ее на территорию Украины", — считает Притула.

Телеведущий также признался, что сразу согласился стать ведущим нацотбора конкурса. "Да на нацотбор согласился сразу. Как не согласиться, когда тебе это предлагает руководитель нашего холдинга Владимир Бородянский? Тебе остается только сказать: "Мне за честь, шеф!". И попросить сценарий". Но в тоже время Притула добавил: "Что касается самого конкурса "Евровидение", то не знаю, не знаю ... Боюсь, что там будет сильная конкуренция, и в борьбе за эту должность люди могут потерять совесть. Если я увижу, что такое происходит, я не буду претендовать на эту высокую должность".

Напомним, Сергей Притула рассказал, чем отличается украинский анекдот от русского.