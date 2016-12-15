Украинская актриса Ада Роговцева попала в реанимацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Артистку экстренно госпитализировали во вторник, 13 декабря, после выступления в Днепре. Там коллектив давал спектакль "Варшавская мелодия". После выступления Роговцевой стало плохо, звезда попала в больницу с воспалением легких.

Коллектив, у которого запланированы гастроли в нескольких городах Украины, продолжил выступления уже без Ады Николаевны. В частности, в Запорожье, перед выступлением, на сцену вышла дочь Роговцевой Екатерина Степанкова. Актриса попросила прощения и предупредила зрителей, что из-за болезни ее мать не будет выступать и тем, кто пришел увидеть именно ее, вернут деньги за билеты

В кассу обратились лишь двадцать из шестисот зрителей, на которых рассчитан зал. Сегодня коллектив выступит в Каменском. Заметим, что роль, которую исполняла Ада Роговцева, никому не отдали.

Напомним, Ада Роговцева с дочкой и внучкой приняла участие этнической фотосессии.