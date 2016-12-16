Украинский фильм не продолжит борьбу за "Оскар"

Американская киноакадемия объявила шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Об этом пишет kp.ua.

Лента "Украинские шерифы" не продолжит борьбу в категории. Номинанты будут объявлены 24 января 2017 года.

В шорт-лист "Оскара" вошли следующие фильмы:

"Рай" (Россия), режиссер Андрей Кончаловский

"Танна" (Австралия), режиссеры Бентли Дин, Мартин Батлер

"Это всего лишь конец света" (Канада-Франция), режиссер Хавьер Долан

"Моя земля" (Дания-Германия), режиссер Мартин Зандвлиэтен

"Тони Эрдманн" (Германия), режиссер Марен Адэ

"Коммивояжер" (Иран), режиссер Ашгар Фархади

"Выбор короля" (Норвегия), режиссер Эрик Поп

"Вторая жизнь Уве" (Швеция), режиссер Ханни Холм

"Жизнь кабачка" (Швейцария), режиссер Клауд Баррас

Картина "Украинские шерифы" вошла в расширенный список категории "Лучший фильм на иностранном языке" вместе с 84 другими лентами. Это документальная картина, повествующая о жителях села Збурьевка Херсонской области, которые боролись с коррупцией своими силами. Это первая полнометражная работа режиссера Романа Бондарчука, ученика Юрия Ильенко. Проект снят в ко-продукции Украины, Латвии и Германии.

Напомним, американские кинокритики назвали лучший фильм 2016 года.