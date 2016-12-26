Госкино выделило деньги на производство фильма "Киборги"

Сюжет драмы основан на истории об украинских военнослужащих.
19 декабря, Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение выделить на производство фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сейтаблаева 23,97 млн грн.
Об этом пишет kinoafisha.ua.
О решении поддержать творчество Ахтема Сейтаблаева, который в 2012 году прославился фильмом о тяжелой судьбе крымскотатарского народа "Хайтарма", Госкино сообщило на своей странице в соцсети Facebook.
Сюжет драмы "Киборги" основан на истории об украинских военнослужащих, которые защищают свою Родину на востоке Украины.
Напомним, Госкино выделило половину денег на экранизацию романа Шкляра.