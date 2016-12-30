Веселых праздников. Оригинальные колядки от посольства США в Украине: опубликовано видео

Посол и американские дипломаты поздравляют украинцев с Новым годом и Рождеством.
Сотрудники посольства США в Украине записали оригинальное, трогательное поздравление к новогодним праздникам для наших соотечественников.
Свое поздравление посольство разместило в Facebook.
"Посол Мари Йованович и американские дипломаты поздравляют украинцев с Новым годом и Рождеством! Веселых праздников!", — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом и опубликовали трогательное видео.