Известный сказочник: транслируя "совковые" фильмы, мы сами создаем слой колаборантов-"ватников"

Россия ведет против Украины информационную и пропагандистскую войну, поэтому транслируя по украинскому ТВ фильмы советского периода, мы сами же создаем слой коллаборационистов-"ватников".

Об этом сказочник, сценарист и телеведущий Сашко Лирник рассказал на чате в "Главреде".

"Украина 400 лет была под оккупацией, особенно ужасно — в советский период. И вся "совковая" культура на 99% была пропагандистской и агитационной за "советский русский мир". Сейчас идет война — война информационная и пропагандистская — и советское, и российское является составной частью тяжелого оружия оккупантов. Нет времени и возможностей выбирать жемчужины и бриллианты среди кучи пропагандистского дерьма", — сказал Лирник.

"После войны и победы сможем иметь время, выбрать и принять произведения гениальных мастеров. Но сейчас, пока там пореченковы стреляют в нас из пулеметов, а табаковы и михалковы горячо приветствуют оккупацию и убийства украинцев, глубоко циничной является пропаганда российской шовинистической культуры и "совка"", — добавил сценарист.

Транслируя "совковые" фильмы, мы сами создаем слой колаборантов-"ватников", считает телеведущий. "Представим себе, в блокадном Ленинграде сеансы в кинотеатрах с прекрасными талантливыми фильмами гитлеровской Германии. Там же были прекрасные песни, замечательные актерские роли, хорошие идеи и шикарная режиссура. Это все из той же оперы. Крутя по телевидению российские сериалы о "красивую Московскую жизнь", "честных ментов", "героических десантников и кадетов", транслируя "совковые" фильмы, мы сами создаем слой колаборантов-"ватников", тех, которые стреляют у одесситов, выходят из крестными ходами, останавливая украинское войско, тех, которые приносят бомбы в стеклянных банках с медом для наших солдат. Это они фанатеют от "совка" и "русского мира" в телевизоре", — заявил он.

Напомним, известный сказочник рассказал, как нужно украинизировать восточные и южные регионы.