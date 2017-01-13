Мультфильм по мотивам пьесы Леси Украинки представят на самом важном анимационном форуме

Мультфильм по мотивам классического произведения Леси Украинки представят на самом важном анимационном форуме Европы.

Об этом пишет kp.ua.

Cartoon Movie — одно из важнейших событий Европы для профессионалов анимационной индустрии. 8-10 марта в Бордо (Франция) творческая команда "Мавки" — продюсеры Ирина Костюк, Анна Елисеева и Егор Олесов, а также художник по костюмам Ольга Навроцкая — презентуют проект участникам Cartoon Movie — продюсерам, дистрибьюторам и инвесторам со всего мира.

Полнометражный мультфильм "Мавка. Лісова пісня" (студия Анимаград (FILM.UA Group) по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки выиграл 9-й конкурс Госкино Украины в сентябре 2016 года и получил 30% госфинансирования.

"Для нас большая честь представлять первый украинский проект на таком влиятельном международном событии, как Cartoon Movie, — рассказывает продюсер Ирина Костюк. — Отбор для участия в подобном питчинге — наше первое значительное европейское "завоевание". Тем более, что "Мавка" — не просто мультфильм, а в определенном смысле — анимационная экранизация аутентичной украинской культуры, и поэтому она достойна стать лицом новой украинской анимации для всего мира.

Ориентировочная дата премьеры мультфильма в украинских кинотеатрах — конец 2018 — начало 2019 года. Сегодня в составе съемочной группы фильма над интерпретацией украинских мифов, легенд, обычаев, обрядов и визуальной культуры в уникальном анимационном мире "Мавки" работают эксперты ведущих этнографических институтов - Кафедра фольклористики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Музей им. Ивана Гончара, Музей истории украинской моды. А к созданию саундтрека присоединились известные в мире украинские музыканты — группа "ДахаБраха". Планируется, что тизер мультфильма будет представлен в феврале на кинорынке European Film Market во время Берлинского международного кинофестиваля.

Напомним, в Ялте музей Леси Украинки может прекратить свое существование.