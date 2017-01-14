Музыканты о запрете телеканала "Дождь": умным людям все понятно, вы покрываете убийства в Украине

Украинские музыканты, лидеры групп "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировали запрет на ретрансляцию в Украине российского телеканала "Дождь"

Такое мнение они высказывания в программе "Козырев Online" на телеканале "Дождь", пишет Обозреватель.

По мнению Вакарчука, любое средство массовой информации обязано руководствоваться законами страны, в которой оно действует.

"Любое СМИ, которое действует на территории любой страны, не только СМИ, любая другая организация или структура, обязаны руководствоваться законами и предписаниями, действующими на территории этой страны. Это в полной мере касается Украины, так что мне здесь добавить нечего", — сказал Вакарчук.

На вопрос возможна ли отмена запрета на ретрансляцию российского канала в Украине вскоре, лидер Океана Эльзы ответил: "Когда-то Соломон сказал: "Все пройдет, и это тоже". К сожалению, к мудрости великого Соломона мне нечего добавить. Мне кажется, всем разумным людям и так все понятно, тут нечего комментировать"

Также Вакарчук поделился приятными воспоминаниями, связанными с телеканалом "Дождь".

"Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы "Океан Эльзы", телемосты, связанные с печальными событиями, такими, как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали, и то, что было важно слышать украинским зрителям", — добавил музыкант .

В свою очередь Хлывнюк раскритиковал позицию канала относительно аннексии Крыма.

"Насколько я понимаю, речь идет о том, что по законам вашей страны вы показываете карту России, на которой Крым — часть России... Признавая аннексию части суверенного государства, к сожалению, вы становитесь теми людьми, которые покрывают убийства и похищения людей, дискриминацию по национальному признаку, тюремные заключения", — заявил музыкант.

Он также предоставил конкретные цифры о погибших украинцах в результате военного вторжения России.

"По информации ООН, на февраль 2016 года только с украинской стороны погибло 9 167 человек. Это больше, чем за десять лет войны в Афганистане, когда Советский Союз воевал. Показывая карту России с Крымом, вы косвенно становитесь теми людьми, которые покрывают и соглашаются с тем, что происходит. "Против" вы или "за" — но это факт. Давайте говорить на языке фактов. Вам остается делать работу с максимальным достоинством. Ваша страна — это ваша страна, вы делаете в ней то, как считаете нужным. Тут я не могу ничего сказать или посоветовать. Ты сам хозяин в своем доме", — добавил участник "Бумбокса".

Хлывнюк также ответил на заявление ведущего "Дождя" Михаила Козырева о том, что украинцы после запрета телеканала не будут получать "объективную или приблизительно объективную информацию" из РФ.

"Интернет никто не отключает, люди могут подписываться и смотреть любые каналы", — подчеркнул украинский музыкант.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

фото: odnako.su