Преимущества и козыри. Что даст Украине проведение "Евровидения-2017"

Украина может извлечь политическую, экономическую и символическую выгоду от проведения в Киеве музыкального конкурса "Евровидение-2017" и даже удивить мир своими неожиданными особенностями.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Это в большей степени мероприятие для пиара. Пиара украинской культуры, Украины как интересной территории для инвестиций, Украины как интересного человеческого конгломерата", — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что Украина — небогатая страна, но отличается высоким уровнем образования и интеллектуальной наполненностью: "В 2016-м году украинцы продемонстрировали миру выдающиеся шахматные победы. Они продемонстрировали миру на Паралимпиаде выдающиеся достижения".

"Украина обладает такими особенности и преимуществами, которые для мира, особенно Европы, могут оказаться неожиданными. Если мы правильно покажем свои преимущества и козыри, это может стать залогом роста инвестиционного бума в стране", — подытожил Владимир Цибулько.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему россияне должны 300 раз подумать об участии в "Евровидении-2017".

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