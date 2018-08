Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Вчера во время прямой трансляции американской киноакадемии были объявлены номинанты на самую престижную кинопремию "Оскар".

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ла-ла ленд".

Его упомянули в шорт-листах 14 раз. Такого же результата достигали ранее только фильмы "Титаник" и "Всё о Еве".

Полный список номинантов приведен ниже.

Лучший фильм:

"Ла-Ла Ленд" / La La Land

"Лев" / Lion

"Лунныйсвет" / Moonlight

"Любойценой" / Hell or High Water

"Манчестеруморя" / Manchester by the Sea

"Ограды" / Fences

"По соображениям совести" / Hacksaw Ridge

"Прибытие" / Arrival

"Скрытые фигуры" / Hidden Figures.

Лучшая женская роль:

Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"

Натали Портман, "Джеки"

Мерил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Изабель Юппер, "Она"

Рут Негга, "Любить".

Лучшая мужская роль:

Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"

Дензел Вашингтон, "Ограды"

Райан Гослинг, "Ла-Ла Ленд"

Эндрю Гарфилд, "По соображениям совести"

Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"

Лучшая мужская роль второго плана:

Махершала Али, "Лунный свет"

Джефф Бриджес, "Любой ценой"

Лукас Хеджес, "Манчестер у моря"

Дев Пател, "Лев"

Майкл Шеннон, "Под покровом ночи".

Лучшая женская роль второго плана:

Виола Дэвис, "Ограды"

Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"

Наоми Харрис, "Лунный свет"

Николь Кидман, "Лев"

Октавия Спенсер, "Скрытые фигуры"

Лучший режиссер:

Дени Вильнёв, "Прибытие"

Мэл Гибсон, "По соображениям совести"

Барри Дженкинс, "Лунный свет"

Кеннет Лонерган, "Манчестер у моря"

Дэмьен Шазелл, "Ла-Ла Ленд".

Лучший документальный фильм:

"Тринадцатая" / 13th

"О. Дж. Симпсон: Сделано в Америке" / O.J.: Made in America

"Моревогне" / Fire at Sea

"Явамненегр" / I Am Not Your Negro

"Анимированная жизнь" / Life, Animated.

Лучший анимационный фильм:

"Жизнь кабачка"

"Зверополис"

"Красная черепаха"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Моана".

Лучший оригинальный сценарий:

Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу — "Лобстер"

Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"

Майк Миллз — "Женщины ХХ века"

Дэмьен Шазелл — "Ла-Ла Ленд"

Тэйлор Шеридан — "Любой ценой".

Лучший адаптированный сценарий:

"Лунный свет"

"Лев"

"Ограды"

"Прибытие"

"Скрытые фигуры".

Лучший фильм на иностранном языке:

"Танна" (Австралия)

"Тони Эрдманн" (Германия)

"Моя земля" (Дания)

"Коммивояжер" (Иран)

"Вторая жизнь Уве" (Швеция).

Лучшая песня:

City of Stars, "Ла-ЛаЛенд"

Audition (The Fools Who Dream), "Ла-ЛаЛенд"

How Far I'll Go, "Моана"

Can't Stop the Feeling, "Тролли"

The Empty Chair, "История Джеймса Фоули".

89-ая церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия академии кинематографических наук и искусств США вручается в 24 номинациях.

Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Напомним, телеведущий Джимми Киммел в феврале 2017 года впервые станет ведущим церемонии вручения наград киноакадемии США "Оскар".