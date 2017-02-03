Начался чат с актером театра и кино Виктором Андриенко

На сайте "Главред" начался чат с актером театра и кино, звездой проекта "Шоу долгоносиков", сценаристом и режиссером Виктором Андриенко.

Андриенко расскажет, как ему работается в одной компании с Русланой Писанкой и Олегом Филимоновым в спектакле "Поезд Одесса-мама", который они отыграют в столице 11 апреля. Кормит ли его юмор? Почему он не делает сатирических пародий на политиков? О своем участии в новом телевизионном шоу, мистических совпадениях и многом другом. Андриенко также расскажет, что думает о современном юморе, новом поколении юмористов, своем вегетарианстве.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.

Фото: личный сайт Виктора Андриенко