"Чего ж ты ехал, не на заработки?": украинский актер о "запрете" СБУ на въезд Садальскому

Виктор Андриенко прокомментировал гастроли российских актеров Украиной.

Об этом актер театра и кино, звезда проекта "Шоу долгоносиков", сценарист, режиссер рассказал на чате в "Главреде".

"Они продолжают ездить, но не все. Недавно Садальского не пустили. Он после этого заявил, что не хочет ездить в нищую страну на заработки. Спрашивается: а чего ж тогда ты ехал, не на заработки? Башаров был в Харькове, Безруков собирается — если впустят", — сказал актер.

Он также добавил, что все зависит от позиции российских актеров. "Если творческие люди не занимали конкретную позицию по Украине, если они платят налоги со своих спектаклей государству, если их произведения не пропагандистского направления, а общечеловеческого, то — почему бы и нет? А на чей спектакль пойти — выбирает зритель. Не зависимо от того, какие звезды в Украину ездят, у нас на спектаклях "Одесса-мама" постоянный переаншлаг", — заявил Андриенко.

Напомним, скандальный российский актер объяснил, почему не спешит получать украинский паспорт.