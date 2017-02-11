"Переночевал в камере". В Беларуси Жадана обвинили в терроризме

Милиция Беларуси вынесла решение о запрете на въезд на территорию страны украинскому писателю Сергею Жадану.

Об этом сам Жадан на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что его задержали сегодня ночью и всю ночь продержали в камере.

"Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль — серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение", — написал он.

После этого силовики выяснили в Комитете государственной безопасности Беларуси, что еще в 2015 году Жадану был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", — отметил писатель.

По словам Жадана, ему пришлось переночевать в камере, утром 11 февраля ему задавали вопросы о терроризме.

"В конце концов поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", — сообщил Жадан.

Писатель обратился в Министерство иностранных дел и посольство Украины с просьбой отреагировать на ситуацию, при которой украинского гражданина без объяснений и причин держат в камере белорусские силовики.

Напомним, ранее Жадан рассказал о подготовке книги о необъявленной войне.