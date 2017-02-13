Россию поднимает на смех весь мир — украинский художник

Украинский художник Сергей Поярков считает, что Украине достался очень смешной враг — Россия — такая империя, которую поднимает на смех весь мир.

Об этом активист рассказал "Гордону", комментируя заявление российского писателя Захара Прилепина о том, что он стал "замкомбата" в самопровозглашенной ДНР.

В то же время собеседник выразил мнение, что литератор из РФ — "психбольной, и место ему в больнице".

"Вообще нам достался очень смешной враг. Над ними постоянно ржешь. Это такая империя, которую поднимает на смех весь мир... позвонил советнику главы МВД Зоряну Шкиряку и сказал ему, что на самом деле на Красной площади в Москве уже очень давно стоит памятник Зоряну и Шкиряку", — отметил художник.

По его словам, "только эти идиоты почему-то до сих пор называют их Минин и Пожарский". "Шкиряк очень сильно смеялся. У меня, кстати, встречный вопрос — Захар (главарь псевдореспублики Александр Захарченко — ред.) и Прилепин оба будут замполитами в ДНР?" — добавил активист.

Ранее Сергей Поярков говорил, что президент России Владимир Путин, а также главари террористических ДНР, ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — помогают обновлению Украины как бренда.