Украинцев-победителей 67-го Берлинского кинофестиваля поздравил Игорь Янковский

Украинский документальный фильм "Школа № 3", созданный в копродукции с Германией, получил Гран-при в параллельной конкурсной программе "Generation 14+" ("Поколение 14+") на 67-м Берлинском международном кинофестивале. Меценат Игорь Янковский, который выделил грант на поездку съёмочной группы фильма в Берлин, поздравил создателей картины с успехом.

"Я искренне рад и горжусь, что Ваш талант, творческое проникновенное видение драматических событий на Востоке Украины вызвали эмоциональный отклик в умах и в сердцах жюри одного из авторитетнейших кинофестивалей мира, что и принесло заслуженную награду Берлинале. Боль и сопереживание за судьбы людей, надежда и ожидание мира в Украине переплетаются в кадрах "Школы №3" — а эти чувства для меня имеют большое значение", — отметил Игорь Янковский.

В основе картины "Школа №3", режиссеров — немца Георга Жено и украинки Елизаветы Смит, — подростки из Николаевки Донецкой области, которая летом 2014 года серьезно пострадала во время боевых действий за освобождение Славянска. Мальчишки и девчонки пережили войну, и в фильме они рассказывают о своей жизни, мечтах и планах на будущее. После премьеры фильма в Берлине — в зале долго не стихали аплодисменты, а все показы картины на кинофестивале собрали полные залы.

Фильм "Школа №3" стал единственной лентой, попавшей в официальный конкурс Берлинале. Однако, несмотря на это — в этом году наша страна как никогда широко была представлена на престижном Берлинском кинофестивале. Во многом это стало возможным благодаря тому, что благотворительный Фонд Игоря Янковского и ОО "Инициатива во имя будущего" поддержали инициативу Госкино Украины и Ассоциации киноиндустрии Украины создать полноценный Национальный стенд на крупнейшем в мире Европейском кинорынке, который ежегодно проходит в рамках Берлинского кинофестиваля.

Для этих целей Игорь Янковский еще в ноябре 2016 года перечислил за аренду стенда около 450 тысяч гривен. Таким образом, Украина получила возможность увеличить площадь национального стенда с прошлогодних 4-х до нынешних 24 кв. метров. Украинский национальный стенд со слоганом "Ukraine is Your Destination", не только отличался большой площадью и уникальным дизайном, но и выполнял функцию полноценного "посольства" нашей страны в мире кино. На протяжении кинофестиваля он стал площадкой, на которой было проведено рекордное количество встреч отечественных и зарубежных кинематографистов, и даже заключено несколько договоров о копродукции.

Также, Фонд Янковского и ОО "Инициатива во имя будущего" традиционно профинансировали поездку в Германию для участия в работе 67-го Берлинского кинофестиваля группы молодых кинематографистов. Среди которых — шесть студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и основатель Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов Кирилл Марикуца.

В рамках Берлинского международного кинофестиваля традиционно состоялся торжественный прием по случаю презентации украинского кино на 67-м "Берлинале", организованный Ассоциацией киноиндустрии Украины при поддержке партнеров. Неформальная встреча помогла наладить партнерские отношения между украинскими и зарубежными представителями киноиндустрии, и собрала более 200 кинематографистов из разных стран мира, которые наслаждались музыкой в исполнении солиста украинской рок-группы "Marakesh" Марка Гриценко.

Анастасия Бахматова