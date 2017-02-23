Пропажа нашлась: Ивану Марчуку вскоре вернут его картины

Работы самого известного современного украинского художника Ивана Марчука, о похищении которых и вывозе их в Испании сообщалось накануне, находятся в Киеве и скоро должны быть возвращены автору.

Об этом пишет пишет Cultprostir.

По информации издания, агентом, которого обвиняют в исчезновении 101 работы Ивана Марчука, является бизнесмен, экс-директор Мистецького Арсенала Игорь Дидковский, который в последнее время занимался выставками работ Марчука.

Как рассказал сам художник, Дидковский обещал ему в начале сентября прошлого года организовать выставку в Испании в Национальной картинной галерее Прадо. Однако с выставкой не сложилось, начались переносы даты начала выставки, а работы Марчуку так и не вернули.

Художник не смог уладить вопрос с Дидковским, и поэтому решил обратиться в правоохранительные органы.

В свою очередь Дидковский утверждает, что работы территорию Украины не покидали и что обвинения ложные. Он добавил, что готов после окончания выставки в Укрпочте вернуть все работы автору.

Напомним, у украинского музыканта украли скрипку стоимостью 1,5 млн долларов.