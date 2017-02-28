Трамп считает, что "Оскара" лишили гламура

Президент США Дональд Трамп считает, что казус, произошедший на вручении премии "Оскар", связан с сильной сосредоточенностью американской киноакадемии на политике.

Об этом он рассказал в интервью изданию Breitbart News, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что "Оскара" лишили гламура.

"Вечер не был похож на гламурный. Я бывал на "Оскарах". В этот раз не хватало чего-то особенного, и это окончание было печальным", — отметил политик.

Напомним, в американском Лос-Анджелесе во время вручения премии "Оскар" по ошибке лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд", который считали самым вероятным претендентом на победу, награду же получила кинолента "Лунный свет".