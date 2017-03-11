Начался чат с солисткой Ансамбля песни и танца ВСУ Ярославой Руденко

На сайте "Главред" начался чат с Заслуженной артисткой Украины, солисткой Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Ярославой Руденко. Совсем недавно Ярослава была награждена Орденом княгини Ольги ІІІ степени. На сегодняшний день артистка дала уже 308 концертов в зоне АТО и сейчас снова собирается туда с выступлениями. Артистка планирует провести там 100 концертов и организовать в Киеве очередной Всеукраинский концерт — проект "Защитникам Украины", на который будут приглашены воины АТО со всей страны.

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