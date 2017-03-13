Макаревич об угрозе запрета въезда Самойловой в Украину: мне нас*ать на депутатов Рады

Основатель рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался об условиях депутатов Верховной Рады, при которых российская певица Юлия Самойлова сможет выступить на "Евровидении-2017" в Киеве.

В интервью НСН музыкант заявил, что его не интересует их мнение и девушка, которая прикована к инвалидной коляске, должна поехать на конкурс, пишет akram.patrioty.org.

"Не могу оценить выбор российского участника "Евровидения", потому что я не следил за процессом, за отборочными конкурсами. Я не слышал, как она поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне нас*ать на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если Самойлову не пустят. Вот и все, что могу сказать", — сказал Андрей Макаревич.

Напомним, политолог обьяснил, почему Самойлова должна быть объявлена персоной нон грата в Украине.