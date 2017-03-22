Кинозапрет: гей-пропаганду в фильме "Красавица и чудовище" не восприняли в Кувейте

Похоже, новое голливудское творение нарушает принципы морали некоторых государств.

Кувейт запретил у себя показ нового фильма-мюзикла "Красавица и чудовище", пишет ivona.

Фильм "Красавица и Чудовище" был запрещен к показу в Кувейте (государство в юго-западной Азии) спустя четыре дня после выхода в прокат. Это связано из-за персонажа гея, слуги Гастона (которого сыграл открытый гей Люк Эванс) по имени ЛеФу.

Национальная компания страны изначально выпустила фильм на широкие экраны, но затем пересмотрела свое решение, о чем сообщила в Twitter. Поясняется, что запрет связан с "обязанностями и принципами компании в отношении молодежи".

Напомним, в Малайзии запретили фильм "Красавица и Чудовище" из-за гей-сцен.