Советник главы СБУ: Нам искренне жаль, что российские политтехнологи подставили Самойлову

В СБУ признают, что решение о запрете на въезд в Украину участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой было непростым.

Об этом пишет kp.ua.

Потому от начала рассмотрения вопроса до окончательного решения прошло столько времени.

"Была проведена большая работа по сбору информации как из открытых, так и закрытых источников. Было много консультаций в Верховной Раде, с представителями президента, в МИД. Были взвешены все "за" и "против", — рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. — В итоге было принято решение действовать в рамках закона".

Юрий Тандит говорит, что к личности Юлии Самойловой нет никаких претензий. Напротив, ей желают творческих успехов.

"Нам искренне жаль, что российские политтехнологи подставили эту девочку — отправили на Евровидение, зная, что она посещала Крым, — говорит Юрий Тандит. — Мы не могли нарушить закон, перед которым все равны. На это и шел расчет, чтобы использовать ситуацию в информационной войне. Об этом свидетельствует мгновенная реакция российских политиков на решение СБУ".

Напомним, Россия собирается обратиться в ООН и Совет Европы из-за Самойловой.