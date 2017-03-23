Организаторы "Евровидения" придумали, как Самойлова может участвовать в конкурсе

Организатор песенного конкурса "Евровидение" — Европейский вещательный союз — предложил российскому "Первому каналу" организовать прямую трансляцию выступления участницы от РФ Юлии Самойловой для показа в рамках мероприятия.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные организации.

В то же время в союзе назвали такой шаг беспрецедентным.

"Европейский вещательный союз… предпринял беспрецедентный шаг, предложив "Первому каналу" России возможность транслировать выступление Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса в прямом эфире", — отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в нашу страну. Глава спецсслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от государства на "Евровидении" невозможна.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.