Вице-премьер недоволен предложением организаторов "Евровидения" насчет Самойловой

Гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в Украине запрещены, отметил Кириленко.
Европейский вещательный союз (ЕВС), который является организатором конкурса "Евровидение", предложив транслировать из России выступление участницы от страны Юлии Самойловой, не учел, что это нарушает украинские законы.
Об этом вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко написал в своем Twitter-аккаунте.
В то же время чиновник уточнил, что гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в нашей стране запрещены.
"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. ЕВС должен был бы учесть это", — отметил он.
ЄМС немає сенсу переконувати Україну змінити своє рішення по Самойловій.Краще переконати Росію заявити учасника,який не порушував укр закони— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 березня 2017 р.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в нашу страну. Глава спецсслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".
До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от государства на "Евровидении" невозможна.
Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.