В России отклонили предложение организаторов "Евровидения" насчет Самойловой

Российский "Первый канал" назвал странным и отклонил предложение Европейского вещательного союза, который является организатором конкурса "Евровидение", устроить трансляцию из РФ выступления участницы от страны Юлии Самойловой.

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на заявление телеканала.

В нем также говорится, что такая инициатива противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

"Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом", — отметили журналисты.

Ранее вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко написал, что трансляция из Российской Федерации выступление Юлии Самойловой нарушает украинские законы.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила россиянке въезд в нашу страну. Глава спецслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от государства на "Евровидении" невозможна.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.