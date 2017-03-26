В Кабмине объяснили, как Россия может принять участие в "Евровидении-2017"

Россия может принять участие в "Евровидении-2017", предложив участника, который не имеет проблем с украинским законодательством.

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио".

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения-2017. В том числе и представителя из РФ. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена. Конечно, мы и не надеемся на такой подход со стороны РФ. Поскольку видим, что провокация с Евровидением со стороны России – это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил Кириленко.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила россиянке въезд в нашу страну. Глава спецсслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".