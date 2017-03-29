"Евровидение-2017": Европейский вещательный союз угрожает Украине санкциями из-за Самойловой

Гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре заявила, что к Украине могут применить санкции из-за запрета на въезд в страну представительницы РФ Юлии Самойловой.

Об этом пишет economistua.

Делтентре сказала, что ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. EBU настаивает на том, чтобы Украина позволила Самойловой выступить в Киеве и ввела свой запрет уже после выступления.

Напомним, что СБУ запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет. Причиной такого решения стало выступление певицы в Крыму в 2015 году.

Дельтенре выразила сожаление, что "Евровидение" используется для политических игр власти. По ее мнению, конкурс песни "Евровидение" должен радовать и объединять людей, а не настраивать их друг против друга.

Если решение об участии Самойловой не будет принято в ближайшее время, Украине грозят санкции вплоть до временного исключения из "Евровидения".

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе "Евровидение" в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил это предложение.

Напомним, ранее глава оргкомитета конкурса заявил, что Россия изначально не была заинтересована в участии в "Евровидении-2017".