Авторы студии "Квартал 95" сняли документальный фильм о переселенцах

Трагические события, происходящие последние годы на востоке Украины, нашли свое отражение в новом документальном фильме одного из постоянных авторов и сценаристов студии "Квартал 95" Александра Брагина (соавтор сценария проектов "Сваты", "Слуга народа, "Любовь в большом городе").

Совсем недавно его творческая группа завершила работу над документальным фильмом, который называется "На прицеле у счастья".

Также руку к созданию этого некоммерческого кино приложил режиссер "Сватов", один из руководителей "Квартала 95" Андрей Яковлев — сам, кстати, уроженец Луганска. Для Александра Брагина эта картина стала режиссерским дебютом.

В центре 50-минутной истории — 5 луганчан с непохожими интересами и судьбами, с разным мироощущением и полярными суждениями. Именно интервью с ними являются основой повествования.

По словам авторов, идея сделать фильм о переселенцах возникла не на пустом месте — эта проблема коснулась самих ребят, кроме того, многие их друзья и родственники на себе прочувствовали, что это — начинать жизнь заново, когда в твой дом постучалась война.

"Мы сделали это кино, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с психологическими, финансовыми, бытовыми и прочими трудностями. Поэтому история у нас светлая, дающая надежду, мотивирующая. С элементами драмы, не без этого, но в целом — позитивная. Ведь жизнь продолжается. Кроме этого, наш фильм — это повод еще раз задуматься и, возможно, что-то переосмыслить для тех, кто принципиально остался в Луганске", — говорит автор проекта Александр Брагин.

В качестве саундтреков в фильме были использованы песни популярных украинских коллективов ("Тартак", "Перкалаба"), причем, как говорят создатели картины, все музыканты шли им на встречу и давали добро на использования фонограммы абсолютно бесплатно.

По словам авторов фильма, показать фильм они планируют не только в Киеве, а и в других городах страны. Первый показ фильма состоится 8 апреля в Киеве, в кинотеатре Кинопанорама. Это некоммерческий бесплатный показ, вход по пригласительным билетам, начало в 18:00.

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