"Евровидение-2017": Порошенко прокомментировал запрет на въезд Самойловой

Представительница России Юлия Самойлова нарушила украинское законодательство незаконно посетив аннексированный Крым.

Об этом на пресс-конференции заявил Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, пишет Обозреватель.

"Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позиции относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением украинского законодательства, которое влечет за собой санкции", — пояснил глава государства.

По словам президента, Россия сознательно шла на провокацию в этом вопросе.

"Это абсолютно четко известно российской стороне. И требования являются одинаковыми для всех. Российская сторона знала об этом. Сознательно приняла решение рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно в отношении ко всем, кто нарушает украинское законодательство. Поэтому соответствующие органы не предоставили разрешение на пересечение украинской границы (Самойловой. - Ред)", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, певица Руслана высказалась о "Евровидении": в России найдутся тысячи исполнителей, которые не нарушали украинский закон.