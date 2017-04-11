Популярные радиостанции оштрафованы за несоблюдение квоты на украинскую музыку

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверил соблюдение общенациональными радиостанциями языковых квот и оштрафовал десять нарушителей.

Об этом пишет nv.ua.

Среди радиостанций-нарушителей: Радио Вести, Глас (Одесса), 104.FM (Мариуполь), Шансон, Kiss FM, Радио 106.6 (Харьков), MFM (Харьков), Европа Плюс Днепр, Ирта (Северодонецк), ТРК Маяк (Александрия).

Каждая из них обязана выплатить штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора. Общая сумма штрафов — 579 тыс. гривен.

16 июня 2016 года Верховная Рада со второй попытки приняла закон о введении квот для украинской музыки на радио.

Закон относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций вступил в силу 8 ноября.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Мейхер рассказала, как относится к введению квот на украинскую музыку.