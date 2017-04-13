Раду Поклитару готовит балет по сюжету Фицджеральда, который может заинтересовать Брэда Питта

На следующей неделе "Киев Модерн балет" Раду Поклитару представит спектакль "Вверх по реке", в основе которого лежит произведение Френсиса Скотта Фицджеральда "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Об этом пишет zn.ua.

"Меня давно волновал сюжет Фицджеральда, как основа для создания балетного спектакля. Вызовы, которые этот рассказ о жизни вспять бросает постановщику (и исполнителю главной роли) кажутся очень серьезными и даже непреодолимыми. Однако именно в преодолении — цель творчества", — рассказал Поклитару.

Предпремьерный показ постановки назначен на 19 апреля, а официальная премьера — 25 и 26 апреля – на сцене Национального театра имени Ивана Франко. Смотрите фото: "Киев Модерн Балет" и Молодой театр отказались от премии "Киевская Пектораль" Десять лет назад сюжет заинтересовал режиссера Дэвида Финчера и голливудского актера Брэда Питта. Итогом их совместного сотрудничества стал нашумевший фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона", который номинировался на "Оскар" в десяти номинациях.

Напомним, Злата Огневич получила роль в балетном проекте The Great Gatsby.