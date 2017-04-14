"Евровидение-2017": Пригожин призвал Беларусь и Сербию бойкотировать конкурс

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что вслед за Россией от конкурса должны отказаться и другие государства.

Об этом пишет Rambler News Service.

14 апреля стало известно, что Россия официально отказалась участвовать в "Евровидении-2017".

Муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данное решение и отказ Первого канала транслировать конкурс в прямом эфире.

Артист отметил, что это радостная новость и призвал другие страны, которые хотят участвовать в конкурсе, бойкотировать мероприятие.

"Мне хочется сказать: ура, слава Богу! Это же счастье, говорю абсолютно серьезно. Считаю, что вслед за Россией от трансляции и от самого конкурса в знак солидарности должны отказаться и союзные нам Белоруссия, Сербия и другие страны", — сказал Пригожин, подчеркнув, что он не выступает за конфликт с Украиной и какими бы то ни было странами.

Напомним, в Госдуме не считают конкурс "Евровидение" искусством.