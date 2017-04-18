В полиции подсказали иностранцам, как вести себя в Украине на "Евровидение-2017"

Правоохранители советуют иностранным гражданам, которые собираются посетить песенный конкурс "Евровидение-2017", учитывать правила поведения в Украине.

Об этом говорится в рекомендациях, разработанных МВД совместно с Минсоцполитики, ОБСЕ, Нацполицией и Госпогранслужбой, сообщает УНИАН.

Иностранцам советуют всегда иметь при себе паспорт либо другой ID-документ, подтверждающий личность. Ведь, если иностранного гражданина остановит полиция, именно эти документы будут единственными, которые будут приниматься полицией.

В то же время в рекомендациях указано, что иностранцы в случае остановки полицией должны также попросить у представителей украинских правоохранительных органов служебное удостоверение личности. Одетые в униформу полицейские имеют при себе бейджи с ID-номерами и должны их показать (там указаны имя, должность и ранг). Также украинские полицейские должны сообщить причину для необходимости проверки документов. Человек, который не имеет униформы, должен показать иностранцам бейдж или документ, который подтверждает личность правоохранителя, должность и его ранг, а также сообщить причину для проверки документов. Кроме того, правоохранители предупреждают, что лицо, которое остановило иностранца и не показывает свой ID, может быть мошенником.

Гости Киева должны знать номера телефонов своих посольств. Вместе с тем, если иностранцы захотят пользоваться транспортом в аренду в Киеве, они должны иметь действительные водительские удостоверения. Если иностранцу будет выписан штраф за вождение транспортным средством, его надо погасить в банке в течение 15 дней.

Также гостям столицы советуют быть осторожными с использованием кредитных карт в связи с возможным мошенничеством. Кроме того, валюту рекомендуется менять только в банках и их филиалах, и ни в коем случае этого не делать с участием частных лиц, потому что даже если они будут предлагать выгодные условия, это может быть мошенничество. Кошельки советуют хранить в безопасных местах. Как отметили в МВД, карманное воровство является обычным явлением, особенно в переполненных людьми местах, и, в частности, в транспорте, на рынках и в ночных клубах.

Гостям Киева запрещается распивать алкоголь на улице, потому что за это могут оштрафовать или задержать. Запрещается пить за рулем. Также запрещается играть в азартные игры.

Кроме того, запрещается входить в сексуальные сношения или заниматься сексуальным насилием над подростками и несовершеннолетними, что может привести к заключению сроком до 5 лет. В соответствии с украинским законодательством, сутенерство, подстрекательство лица к проституции, торговля людьми карается заключением сроком до 15 лет.

Напомним, в конкурсе "Евровидение" в этом году будут участвовать 42 страны, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал — 13-го.